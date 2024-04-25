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09:06 (мск), источник: Sportmail.ru

«Это было красиво». Малкин поздравил «Металлург» с чемпионством

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поздравил магнитогорский «Металлург» с завоеванием третьего в истории клуба Кубка Гагарина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Малкин является воспитанником «Металлурга», за который он выступал до отъезда в НХЛ в 2006 году.

— «Металлург», все болельщики команды из Магнитогорска! Хочу поздравить вас с очередным чемпионством. Это было очень красиво и уверенно. Хорошо вам отметить эту большую победу. Вы настоящие мужики! Многие не верили в вас. Но вы своей игрой доказали, и эта победа очень уверенная. 4−0 в финале. Это просто выше всяких похвал.

Искренне, от всей души поздравляю вас с Кубком Гагарина. Надеюсь, что в следующем сезоне «Магнитка» повторит этот успех, снова выиграет плей‑офф КХЛ. У вас молодая, крепкая, дружная команда. Всё у вас получится. Сейчас вы обрели огромный опыт, и он бесценен. Парни, хорошо вам отметить. Смотрели, болели, переживали за вас. Красавцы и молодцы. Горжусь командой и обнимаю каждого из вас, — сказал Малкин.

Сразу после окончания четвертого матча финальной серии Малкин разместил в соцсетях фотографию на фоне своего игрового свитера «Металлурга».

В финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» (4−0). Магнитогорцы сравнялись по числу побед с ЦСКА и «Ак Барсом». Ранее «Металлург» выигрывал трофей в 2014 и 2016 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив
1:2
1:0, 0:1, 0:1
Металлург Мг
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