«Это было красиво». Малкин поздравил «Металлург» с чемпионством

— «Металлург», все болельщики команды из Магнитогорска! Хочу поздравить вас с очередным чемпионством. Это было очень красиво и уверенно. Хорошо вам отметить эту большую победу. Вы настоящие мужики! Многие не верили в вас. Но вы своей игрой доказали, и эта победа очень уверенная. 4−0 в финале. Это просто выше всяких похвал.



Искренне, от всей души поздравляю вас с Кубком Гагарина. Надеюсь, что в следующем сезоне «Магнитка» повторит этот успех, снова выиграет плей‑офф КХЛ. У вас молодая, крепкая, дружная команда. Всё у вас получится. Сейчас вы обрели огромный опыт, и он бесценен. Парни, хорошо вам отметить. Смотрели, болели, переживали за вас. Красавцы и молодцы. Горжусь командой и обнимаю каждого из вас, — сказал Малкин.