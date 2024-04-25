«Это было красиво». Малкин поздравил «Металлург» с чемпионством

Малкин является воспитанником «Металлурга», за который он выступал до отъезда в НХЛ в 2006 году.
— «Металлург», все болельщики команды из Магнитогорска! Хочу поздравить вас с очередным чемпионством. Это было очень красиво и уверенно. Хорошо вам отметить эту большую победу. Вы настоящие мужики! Многие не верили в вас. Но вы своей игрой доказали, и эта победа очень уверенная. 4−0 в финале. Это просто выше всяких похвал.
Искренне, от всей души поздравляю вас с Кубком Гагарина. Надеюсь, что в следующем сезоне «Магнитка» повторит этот успех, снова выиграет плей‑офф КХЛ. У вас молодая, крепкая, дружная команда. Всё у вас получится. Сейчас вы обрели огромный опыт, и он бесценен. Парни, хорошо вам отметить. Смотрели, болели, переживали за вас. Красавцы и молодцы. Горжусь командой и обнимаю каждого из вас, — сказал Малкин.
Сразу после окончания четвертого матча финальной серии Малкин разместил в соцсетях фотографию на фоне своего игрового свитера «Металлурга».
В финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» (4−0). Магнитогорцы сравнялись по числу побед с ЦСКА и «Ак Барсом». Ранее «Металлург» выигрывал трофей в 2014 и 2016 году.