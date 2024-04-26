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15:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Зарипов: мой шаг в Госсовет — обдуманное и обоснованное решение

Бывший нападающий «Ак-Барса» Данис Зарипов рассказал о решении участвовать в выборах в Законодательное собрание Республики Татарстан от партии «Единая Россия».

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Источник: РИА "Новости"

— На днях вы стало известно, что вы будете участвовать в праймериз «Единой России» и можете стать депутатом Госсовета Татарстана. Многие ждали, что вы займете должность в «Ак Барсе». Означает ли это, что в клубе вас не будет?

— Это не говорит о том, что я не смогу совмещать. Мой шаг в Госсовет направлен для помощи спортсменам. Я считаю, что это обдуманное и обоснованное решение. В любой структуре нужна связь между государством и спортивными организациями. Сейчас необходимо выстроить верное сотрудничество, — приводит слова Зарипова «БИЗНЕС Online».

Ранее Зарипов подал документы для участия в предварительном голосовании и может стать депутатом Госсовета Татарстана от партии «Единая Россия». Также он написал заявление на вступление в партию. Пятикратный обладатель Кубка Гагарина отметил, что хотел бы заниматься развитием физической культуры и спорта в Республике Татарстан. Также экс-хоккеист заявил, что планирует уделить особое внимание детскому хоккею и детскому спорту в целом.

Выборы кандидатов от партии пройдут путем рейтингового электронного голосования с 20 по 26 мая. На следующий день подведут его итоги.

Зарипов объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года. 43-летний хоккеист является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Также в составе сборной России Зарипов три раза выиграл чемпионат мира.

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