Алексей Заварухин отказался остаться в системе «Трактора»

Алексей — двоюродный брат Николая Заварухина, тренирующего екатеринбургский «Автомобилист», также в 2024 году дошедший до полуфинала Кубка Гагарина. Алексей Заварухин начал тренерскую карьеру в челябинском клубе МХЛ «Белые медведи», а затем работал тренером-аналитиком в «Тракторе». После недолгой работы ассистентом главного тренера московского «Спартака» Алексей вернулся в челябинский клуб в 2023 году, войдя в штаб Анвара Гатиятулина. По ходу чемпионата произошла смена наставника главной команды и Заварухин стал сначала исполняющим обязанности, а потом и главным тренером «Трактора».