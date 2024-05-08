Алексей Заварухин отказался остаться в системе «Трактора»
Алексей Заварухин, возглавлявший «Трактор» в минувшем сезоне, отказался от предложения тренировать фарм-клуб челябинцев — «Челмет» из ВХЛ.
Алексей Заварухин, возглавлявший «Трактор» в минувшем сезоне, отказался от предложения тренировать фарм-клуб челябинцев — «Челмет» из ВХЛ.
Как сообщает пресс-служба клуба, Алексей Заварухин завершил работу в системе «Трактора».
«Благодарим Алексея Борисовича за плодотворную работу, вклад в результаты команды и желаем успехов в будущем», — говорится в сообщении команды.
В минувшем сезоне челябинская команда под руководством 43-летнего специалиста дошла до полуфинала Кубка Гагарина. 6 мая «Трактор» объявил о назначении 56-летнего канадского специалиста Бенуа Гру новым главным тренером команды.
Алексей — двоюродный брат Николая Заварухина, тренирующего екатеринбургский «Автомобилист», также в 2024 году дошедший до полуфинала Кубка Гагарина. Алексей Заварухин начал тренерскую карьеру в челябинском клубе МХЛ «Белые медведи», а затем работал тренером-аналитиком в «Тракторе». После недолгой работы ассистентом главного тренера московского «Спартака» Алексей вернулся в челябинский клуб в 2023 году, войдя в штаб Анвара Гатиятулина. По ходу чемпионата произошла смена наставника главной команды и Заварухин стал сначала исполняющим обязанности, а потом и главным тренером «Трактора».