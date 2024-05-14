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16:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Ковальчук заявил, что на 99% провел последний матч в карьере

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопрос о дальнейших планах в профессиональной карьере.

СпартакКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Никакого понимания нет. Что касается спортивной карьеры, думаю, что определюсь в ближайшее время. Но скажу честно, все прекрасно понимают, что смысла никакого нет. То, что я хотел, я сделал. Папа был фанатом “Спартака” всю жизнь. Когда я переехал в Москву в детстве, мой первый клуб был “Динамо”. Когда закончился чемпионат, Юрий Борисов переговорил с отцом и позвал в “Спартак”. Для папы это было важно. Он сказал, что нас позвали в “Спартак”, и тогда началась любовь к красно-белым. Папа был директором гребной школы, которая называлась “Спартак”. Для него было важно, чтобы я поиграл в родной команде. В этом году я это сделал. Для меня это была самая главная мотивация.

Поэтому, что касается хоккея, на 99% это была моя последняя игра. Что касается карьеры менеджера и быть причастным к хоккею, однозначно — да. Это очень интересно, есть какой-то опыт, который могу передать. Но у нас, к сожалению или к счастью, все не так просто. Каждый человек, который имеет отношение к тому или иному клубу, он думает, что все понимает. Поэтому я открыт к предложениям. После 30 апреля я совершенно свободен», — сказал Ковальчук в первом выпуске шоу футболиста Федора Смолова SmolTalk.

В декабре 2023 года Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона. В четвертьфинале плей-офф КХЛ красно-белые со счетом 2−4 уступили в серии магнитогорскому «Металлургу». В текущем сезоне Ковальчук в 20 матчах регулярного чемпионата набрал восемь очков, забросив четыре шайбы и отдав четыре результативные передачи.

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