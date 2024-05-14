Ковальчук заявил, что на 99% провел последний матч в карьере

«Никакого понимания нет. Что касается спортивной карьеры, думаю, что определюсь в ближайшее время. Но скажу честно, все прекрасно понимают, что смысла никакого нет. То, что я хотел, я сделал. Папа был фанатом “Спартака” всю жизнь. Когда я переехал в Москву в детстве, мой первый клуб был “Динамо”. Когда закончился чемпионат, Юрий Борисов переговорил с отцом и позвал в “Спартак”. Для папы это было важно. Он сказал, что нас позвали в “Спартак”, и тогда началась любовь к красно-белым. Папа был директором гребной школы, которая называлась “Спартак”. Для него было важно, чтобы я поиграл в родной команде. В этом году я это сделал. Для меня это была самая главная мотивация.



Поэтому, что касается хоккея, на 99% это была моя последняя игра. Что касается карьеры менеджера и быть причастным к хоккею, однозначно — да. Это очень интересно, есть какой-то опыт, который могу передать. Но у нас, к сожалению или к счастью, все не так просто. Каждый человек, который имеет отношение к тому или иному клубу, он думает, что все понимает. Поэтому я открыт к предложениям. После 30 апреля я совершенно свободен», — сказал Ковальчук в первом выпуске шоу футболиста Федора Смолова SmolTalk.