Американский хоккеист СКА продолжит карьеру в «Амуре»

По информации журналиста Михаила Зислиса, зарплата 30-летнего американца в хабаровском клубе составил 80 млн рублей. Еще 8 млн рублей предусмотрены в качестве бонусов. Контракт рассчитан на один год.

Прошлым летом Гальченюк покинул НХЛ и подписал двухлетний контракт со СКА. С учетом плей-офф он провел за клуб из Санкт-Петербурга 70 матчей и набрал 47 (16+31) очков.

Гальченюк был выбран «Монреалем» под третьим общим номером на драфте НХЛ 2012 года. Также он успел поиграть за «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо». В общей сложности на его счету 654 матча в НХЛ, в которых он набрал 354 (146+208) очков.

В июле прошлого года Гальченюк был арестован в США. Ему были предъявлены сразу несколько обвинений, среди которых нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту и угрозы сотрудниками правопорядка. Спустя несколько дней «Аризона» расторгла контракт с хоккеистом, что фактически поставило крест на его дальнейшей карьере в НХЛ.