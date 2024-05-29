В «Тракторе» показали креатив с логотипом клуба

Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

Хоккейный клуб в своем телеграм-канале разместил фотографии природы, в которые вписан логотип клуба.

В августе 2020 года «Трактор» представил новый логотип. Предыдущее лого — белый медведь, перекусывающий хоккейную клюшку — клуб использовал с 1995 года.

«Исторические цвета клуба именно такие — черный и белый. Для нас это стало сродни девизу. Черный или белый. Все или ничего! Белый медведь — бессменный логотип клуба. В новом исполнении он сочетает в себе несколько смыслов и отсылает к нашему историческому наследию», — рассказали в пресс-службе сайте «Трактора».

Логотипом команды остался белый медведь, но теперь рисунок стал более минималистичным. Кроме того, в нем «зашифрована» буква «Т».

В начале мая «Трактор» объявил о назначении на пост главного тренера канадца Бенуа Гру.

С 2016 года 56-летний специалист работал в системе «Тампы», возглавляя ее фарм-клуба «Сиракьюз Кранч». Гру является самым побеждающим тренером в истории клуба с 221 победой. Ранее канадский тренер на протяжении нескольких лет работал в тренерском штабе молодежной сборной Канады. А в сезоне-2014/15 стал ее главным тренером и привел к первым за шесть лет золотым медалям молодежного чемпионата мира, обыграв в драматичном финале сборную России со счетом 5:4.