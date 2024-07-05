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12:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын погибшего в авиакатастрофе хоккеиста «Локомотива» стал футболистом «Сент-Луиса»

21-летний Лукас Демитра родился в США и имеет словацкое и американское гражданство.

Локомотив
Источник: БЕЛТА

Как сообщает пресс-служба клуба MLS, вторая команда «Сент-Луиса» заключила контракт с нападающим Лукасом Демитрой. Контракт рассчитан до конца 2025 года.

Лукас Демитра — воспитанник словацкого «Тренчина», за основную команду которого провел 31 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его отец Павол Демитра выступал в НХЛ за «Оттаву», «Сент-Луис», «Лос-Анджелес», «Миннесоту» и «Ванкувер». Павол был признанным мастером исполнения буллитов, трижды становился участником Матча всех звезд НХЛ.

В июле 2010 года Павол Демитра перешел в «Локомотив». 7 сентября 2011 года команда из Ярославля попала в авиакатастрофу при вылете на матч против минского «Динамо». В авиакатастрофе погибли 44 из 45 находившихся на борту человек, в том числе — Демитра. Выжить удалось лишь бортинженеру Александру Сизову.

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