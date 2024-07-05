Сын погибшего в авиакатастрофе хоккеиста «Локомотива» стал футболистом «Сент-Луиса»

Лукас Демитра — воспитанник словацкого «Тренчина», за основную команду которого провел 31 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его отец Павол Демитра выступал в НХЛ за «Оттаву», «Сент-Луис», «Лос-Анджелес», «Миннесоту» и «Ванкувер». Павол был признанным мастером исполнения буллитов, трижды становился участником Матча всех звезд НХЛ.

В июле 2010 года Павол Демитра перешел в «Локомотив». 7 сентября 2011 года команда из Ярославля попала в авиакатастрофу при вылете на матч против минского «Динамо». В авиакатастрофе погибли 44 из 45 находившихся на борту человек, в том числе — Демитра. Выжить удалось лишь бортинженеру Александру Сизову.