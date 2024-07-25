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11:56 (мск), источник: Спорт Mail

Стало известно, когда Кузнецов прибудет в Санкт-Петербург

Бывший нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов приедет в Санкт‑Петербург в пятницу, 26 июля. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: AP 2023

На прошлой неделе 32‑летний нападающий прошел через драфт отказов и официально расторг контракт с «Каролиной», получив статус неограниченно свободного агента. Контракт с зарплатой 7,8 млн долларов в год действовал еще один сезон.

Ожидается, что Кузнецов продолжит карьеру в СКА и подпишет с армейским клубом четырехлетний контракт. Перед этим клуб из Санкт‑Петербурга проведет ряд обменов, чтобы вписаться под потолок зарплат.

В марте Кузнецов был обменян в «Каролину» из «Вашингтона», за который он выступал с 2014 года. В прошлом сезоне россиянин провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. Также на его счету 10 матчей в плей-офф за «Каролину», в которых он набрал 6 (4+2) очков.

Всего Кузнецов провел в НХЛ 743 матча, в которых набрал 575 (173+402) очков. В 2018 год вместе с «Вашингтоном» он завоевал Кубок Стэнли.

До отъезда в Северную Америку Кузнецов выступал за челябинский «Трактор», за который провел 210 матчей в КХЛ и набрал 146 (65+81) очков.

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