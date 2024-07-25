Стало известно, когда Кузнецов прибудет в Санкт-Петербург

На прошлой неделе 32‑летний нападающий прошел через драфт отказов и официально расторг контракт с «Каролиной», получив статус неограниченно свободного агента. Контракт с зарплатой 7,8 млн долларов в год действовал еще один сезон.

Ожидается, что Кузнецов продолжит карьеру в СКА и подпишет с армейским клубом четырехлетний контракт. Перед этим клуб из Санкт‑Петербурга проведет ряд обменов, чтобы вписаться под потолок зарплат.

В марте Кузнецов был обменян в «Каролину» из «Вашингтона», за который он выступал с 2014 года. В прошлом сезоне россиянин провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. Также на его счету 10 матчей в плей-офф за «Каролину», в которых он набрал 6 (4+2) очков.

Всего Кузнецов провел в НХЛ 743 матча, в которых набрал 575 (173+402) очков. В 2018 год вместе с «Вашингтоном» он завоевал Кубок Стэнли.