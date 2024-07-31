Евгений Кузнецов: Давно хотел вернуться в КХЛ

Нападающий Евгений Кузнецов поделился эмоциями от перехода в СКА.

«Я следил за КХЛ, понимание имею. Знаю, кто как играет, игроков знаю многих. Может быть, удивятся, но с большим удовольствием давно хотелось вернуться уже, если честно. Надеюсь, что всё получится. Сейчас нужно быстрее наладить быт и сфокусироваться на тренировках», — цитирует Кузнецова пресс-служба СКА.

Также Кузнецов рассказал, почему сделал выбор в пользу СКА. Нападающий является воспитанником челябинского «Трактора», за который хоккеист выступал до отъезда в Северную Америку.

«Тяжелое решение было. Довольно-таки долго мы думали, раздумывали. В итоге много факторов сошлось, весы перевесили в пользу Питера. Надеюсь, что это правильное решение. Особо пока не было возможности поболтать с ребятами из СКА. Никита Зайцев самый первый узнал, мы с ним посмеялись, с 17 лет дружим. Ощущения самые приятные, побыть с ним рядом, “подушить” его чуть-чуть. Хотел пожелать болельщикам СКА, чтобы сезон был удачный. Терпения вам, не каждая игра будет складываться так, как вы и мы хотим. Будут тяжелые и легкие игры. У нас одна цель — будем стараться побеждать в каждом матче», — добавил Кузнецов.

Как сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг, презентация форварда СКА Евгения Кузнецова состоится 22 августа.