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19:18 (мск), источник: Спорт Mail

Евгений Кузнецов: Давно хотел вернуться в КХЛ

31 июля поступила официальная информация о том, что Евгений Кузнецов подписал соглашение сроком на 4 года с петербургским СКА.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Нападающий Евгений Кузнецов поделился эмоциями от перехода в СКА.

«Я следил за КХЛ, понимание имею. Знаю, кто как играет, игроков знаю многих. Может быть, удивятся, но с большим удовольствием давно хотелось вернуться уже, если честно. Надеюсь, что всё получится. Сейчас нужно быстрее наладить быт и сфокусироваться на тренировках», — цитирует Кузнецова пресс-служба СКА.

Также Кузнецов рассказал, почему сделал выбор в пользу СКА. Нападающий является воспитанником челябинского «Трактора», за который хоккеист выступал до отъезда в Северную Америку.

«Тяжелое решение было. Довольно-таки долго мы думали, раздумывали. В итоге много факторов сошлось, весы перевесили в пользу Питера. Надеюсь, что это правильное решение. Особо пока не было возможности поболтать с ребятами из СКА. Никита Зайцев самый первый узнал, мы с ним посмеялись, с 17 лет дружим. Ощущения самые приятные, побыть с ним рядом, “подушить” его чуть-чуть. Хотел пожелать болельщикам СКА, чтобы сезон был удачный. Терпения вам, не каждая игра будет складываться так, как вы и мы хотим. Будут тяжелые и легкие игры. У нас одна цель — будем стараться побеждать в каждом матче», — добавил Кузнецов.

Как сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг, презентация форварда СКА Евгения Кузнецова состоится 22 августа.

Евгений Кузнецов дебютировал в НХЛ в 2014 году и в течение десяти лет выступал за «Вашингтон Кэпиталс». Вместе с командой в 2018 году форвард стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Евгений дважды побеждал на чемпионатах мира (в 2012 и 2014 годах), а также победитель молодежного чемпионата мира-2011.

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