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13:57 (мск), источник: Спорт Mail

Евгений Малкин: Я был в шоке, что Кузнецов поехал в СКА

Нападающий «Питтсбурга» и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин высказался о переходе Евгения Кузнецова в СКА.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

31 июля стало известно том, что Евгений Кузнецов подписал соглашение сроком на 4 года с петербургским СКА. По информации издания «Спорт-Экспресс», Кузнецов гарантированно получит 326 миллионов (50 — в первый год, по 92 — в последующих трех) рублей.

— Вас удивило возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ?

— Не буду скрывать — очень. Конечно, у него был непростой период в последние два года. Конечно, мы все следили за его ситуацией. Честно говоря, я думал, когда он поменял «Вашингтон» на «Каролину», — это будет какой-то новый виток в его карьере. Глоток свежего воздуха. Тем более его тепло приняли в «Харрикейнз».

И все видели, что Кузнецов неплохо играл в плей-офф, забил четыре гола. При этом ему давали не так много игрового времени. Но я наблюдал за ним — Женя выглядел неплохо. Ему где-то уверенности не хватало. Но я считал, что летом он серьезно подготовится.

И я был просто в шоке, что он поехал в СКА. С другой стороны, это его выбор, его карьера. Могу только пожелать удачи Кузнецову. Может, он еще вернется в НХЛ. Тем не менее что-то у него пошло не так. Ну что с этим поделаешь? Пусть тогда Кузя будет лучшим в КХЛ, — приводит слова Малкина «Матч ТВ».

Евгений Кузнецов дебютировал в НХЛ в 2014 году и в течение десяти лет выступал за «Вашингтон Кэпиталс». Вместе с командой в 2018 году форвард стал обладателем Кубка Стэнли. В марте Кузнецов перешел в «Каролину Харрикенз» перед закрытием трансферного окна. 18 июля стало известно, что Кузнецов расторг контракт с «Каролиной».


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