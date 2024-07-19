Евгений Кузнецов расторг контракт с «Каролиной»

32-летний форвард отказался от требований по зарплате и стал неограниченно свободным агентом. Ранее «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов. Зарплата Кузнецова в предстоящем сезоне НХЛ согласно его контракту должна была составлять $8 млн. 1 июля получил бонус за подписание соглашения в размере $2 млн. Таким образом, после выставления на безусловный драфт отказов Кузнецов потерял $6 млн.

Кузнецов перешел в «Каролину» в марте 2024 года перед закрытием трансферного окна. В 20 матчах за «Каролину» в регулярном чемпионате россиянин набрал 7 очков (2 гола + 5 результативных передач), в 10 матчах плей-офф — 6 очков (4 + 2).

В СМИ писали, что Кузнецов может перейти в СКА и подписать с клубом из Санкт-Петербурга четырехлетний контракт. Позднее агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что для Кузнецова является приоритетом продолжение карьеры в НХЛ.