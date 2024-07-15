Евгений Кузнецов покинет НХЛ и подпишет контракт со СКА. Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 15 июля 2024 года: Евгений Кузнецов перейдёт в СКА, Локомотив подписал контракт с канадцем Байроном Фрёзе | Источник: AP 2023

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 15 июля 2024 года.

Евгений Кузнецов вернётся в Россию и подпишет многолетний контракт со СКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Евгений Кузнецов вернётся в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года.

На драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.

Сейчас у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025. Официально о сделке будет объявлено после того, как хоккеист решит контрактные вопросы с «Каролиной».

«Локомотив» подписал контракт с Байроном Фрёзе

Ярославский клуб «Локомотив» пополнил состав канадским нападающим Байроном Фрёзе. Срок контракта — один год. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Локомотива».

В прошлом сезоне в 53 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс» Фрёзе набрал 31 (13+18) очко, в НХЛ за «Вегас» сыграл 16 матчей, отметился одной передачей.

Предположительно, зарплата нападающего составит 50 млн рублей в год, однако точной цифры в сообщении клуба не указано. Ранее «Локомотив» сообщил, что их состав пополнил российский хоккеист Александр Радулов.

Напомним, в этом году ярославская команда дошла до финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с большим преимуществом в счетах серий всех этапов плей-офф, однако проиграла в четырёх матчах финала с магнитогорским «Металлургом» со счётом 0−4.

Следующий контракт Кросби с «Питтсбургом» будет рассчитан на три года — The Athletic

Один из инсайдеров The Athletic Джош Йохе предположил, что следующий контракт с 36-летним игроком «Питтсбурга» Сидни Кросби будет продлён на три года и после его окончания Кросби, вероятно, завершит карьеру.

«Предполагаю, что следующий контракт Кросби будет рассчитан на три года. Не знаю этого наверняка, но я так слышал. Если это так, то Кросби будет связан контрактом до сезона-2027/2028. Будет ли это концом пути Сида? Я не знаю. Если он всё ещё будет играть на высоком уровне, если будет наслаждаться хоккеем и если у него всё ещё будет здоровье, я мог бы представить, что он будет играть до 40 лет. Но я также мог бы представить, что он уйдёт из игры в этот момент», — приводит слова Йохе The Athletic.

Напомним, контракт с Кросби истекает перед стартом сезона-2024/2025, но официальных заявлений от клуба о продлении или другом исходе пока не было.

Нолан: надеюсь, фанаты «Филадельфии» поймут ситуацию Мичкова и не отвернутся от него

Журналистка НХЛ Шивон Нолан заявила, что для 19-летнего Матвея Мичкова период адаптации в «Филадельфии», возможно, будет непростым, поэтому попросила болельщиков клуба обойтись без негатива в сторону молодого нападающего.

«Брир (генеральный директор “Флориды” — Прим. “Чемпионата”) сам сказал, что в клубе доверяют Торторелле (главный тренер — Прим. “Чемпионата”) в вопросах тренировок. У них нет проблем с тем, как он собирается тренировать Мичкова, хотя знаю, что у людей было много опасений по этому поводу. Да, Торторелла не славится воспитанием молодёжи, но не думаю, что это будет проблемой.

Мичкову всего 19, он только приехал из России. Брир заявил, что у Матвея будут люди, которые помогут ему выучить английский, он сейчас не владеет им свободно. У «Флайерз» есть несколько российских игроков, они помогут Мичкову акклиматизироваться, так что это хорошо. Плюс Эрик Джонсон заявил о готовности помочь россиянину любым способом.

Да, ему будут помогать, но это 19-летний парень, приспосабливающийся к совершенно новой лиге, стране и языку. Ему понадобится период адаптации, надеюсь, фанаты «Флайерз» понимают это и не отвернутся от Матвея, когда он, скажем так, не всегда будет в ударе", — сказала Нолан в подкасте The Hockey News.

Напомним, российский хоккеист подписал с «Филадельфией» контракт на три года. Ранее защитник клуба Эрик Джонсон рассказал, что помогает Мичкову адаптироваться в команде и тот всегда знает, что к нему можно обратиться.

«Много слухов, но это личное». Диц — о ситуации с гражданством Казахстана

Защитник «Авангарда» Даррен Диц рассказал о своём гражданстве Казахстана и заявил, что сейчас не является легионером в КХЛ.

— Легко ли далось решение взять гражданство Казахстана?

— Мне объяснили, что это спортивное гражданство для возможности выступать за сборную Казахстана на чемпионате мира. Как канадец я мечтал, но просто не мог попасть в сборную, и вот у меня появился шанс играть на крупном международном турнире с лучшими хоккеистами. Я всегда стремился к этому, так что довольно легко было. К тому же мне было очень комфортно жить в Астане, и я уже понимал, что это долгая история, а не на один сезон.

— Проясните ситуацию с вашим гражданством сейчас. В мае 2023-го прошла информация, что вы его лишаетесь, и как раз вы перестали играть за сборную.

— Не хочу говорить много и подробно об этом. Это на самом деле личное. Знаю, что есть много слухов, но моя ситуация отличается от ситуации других натурализованных иностранцев из сборной Казахстана. Моя супруга — казахстанка, у нас есть дети. Всё это не связано с тем, что я перестал играть на чемпионатах мира. В ЦСКА у нас были долгие сезоны, мы заканчивали практически в мае после победы в плей-офф. В последний раз я поехал, даже будучи травмированным, был не в лучшей форме. Затем у нас родились дети… Словом, есть много факторов.

— Но сейчас вы точно не легионер в КХЛ?

— Именно так, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Игорь Шестёркин ответил на вопрос о продлении контракта с «Рейнджерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

— Агенты разговаривают с руководством, я в это не лезу, у меня ещё год контракта.

— Если ты станешь самым высокооплачиваемым вратарём мира, как это повлияет на тебя? Тем более там контракт на восемь лет?

— Как это будет на русском (смеётся)? Не особо хотелось бы лезть в эту тему, пускай большие дяди разговаривают… У меня будет разговор на эту тему, что бы хотелось поменять, что отлично, что плохо. Думаю, когда вернусь обратно, это не телефонный разговор, — рассказал Шестёркин в видео на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Ранее сообщалось, что Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/2025, по мнению The Athletic.

Нападающий Сергей Шумаков покинул «Ладу» в связи с истечением контракта

Нападающий Сергей Шумаков покинул «Ладу» в связи с истечением контракта и продолжит свою карьеру в другом клубе, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В составе «Лады» Шумаков играл с начала прошлого сезона и провёл 56 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 27 очков — забросил 15 шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «+5». В плей-офф за три матча форвард очков не набрал при показателе полезности «-3».

Всего в КХЛ 31-летний нападающий провёл 594 матча, в которых набрал 317 очков — забросил 154 шайбы и отдал 163 результативные передачи с показателем полезности «+64». Форвард выступал за «Сибирь», ЦСКА, «Авангард», «Автомобилист», «Трактор», минское «Динамо» и «Ладу».