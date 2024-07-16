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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Кузнецова заявил, что для игрока в приоритете остаться в НХЛ

Агент нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова Шуми Бабаев заявил, что для хоккеиста является приоритетом продолжение карьеры в НХЛ.

Каролина
Источник: ХК "Каролина Харрикейнс"

Ранее в СМИ сообщили, что Кузнецов вернется в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года.

— Они торопят события, до перехода в СКА не так близко. Понятно, что есть интерес у многих клубов, в том числе у СКА, но нет разговоров, что Евгений уезжает из НХЛ. СКА очень интересуется, но пока рано.

— Челябинский «Трактор» интересуется?

— На меня «Трактор» не выходил. Озвучивать другие интересы не хочу, потому что у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной». Если там что‑то не пойдет, тогда будем рассматривать другие варианты. Евгению нужна хорошая и комфортная обстановка, потому что у него большое желание играть в хоккей.

— В приоритете продолжение карьеры в НХЛ?

— В первую очередь — НХЛ, у него действующий контракт. Дальше — по ситуации, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Действующее трудовое соглашение Кузнецова с «Каролиной» рассчитано до конца сезона-2024/25.

Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/14 Кузнецов выступал за «Вашингтон» и вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Минувший сезон нападающий провел в «Каролине» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея. Он дебютировал в КХЛ в команде «Трактор» в 2009 году.


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