Ротенберг объяснил поражение СКА от «Локомотива» цитатой Гретцки

«Хочу отметить соперника — очень организованная команда. Отмечу и полный стадион — хоккейная атмосфера. Здесь всегда классные матчи, яркие хоккейные баталии. Болельщики поддерживают команду. Все на высшем уровне: лед, воздух, дышится хорошо. Огромное спасибо организаторам сегодняшнего матча. Мы старались играть по нашему плану, но, здесь можно просто процитировать Уэйна Гретцки: “Если ты не бросаешь, то не забьешь”. Будем улучшать. У нас есть, что улучшить, есть над чем работать. Есть ребята, которые проходят адаптацию, они приехали из НХЛ.



Нужно еще отметить, что мы не играли оптимальным составом, как и “Локомотив”. У нас травмированы 6−7 человек. Лучшие игроки команды — Андрей Педан, Александр Никишин, наш системообразующий хоккеист, Василий Глотов, Сергей Плотников, Никита Серебряков, Сергей Андронов. Все они будут бороться за место в составе. Хотелось бы, чтобы те хоккеисты, которые выходят сейчас, доказывали тренерскому штабу, что они достойны играть в СКА», — приводит слова Ротенберга пресс-служба клуба.