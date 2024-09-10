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Ротенберг объяснил поражение СКА от «Локомотива» цитатой Гретцки

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

СКА на выезде проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2. Для команды из Санкт-Петербурга это поражение стало вторым в трех играх регулярного чемпионата КХЛ.

«Хочу отметить соперника — очень организованная команда. Отмечу и полный стадион — хоккейная атмосфера. Здесь всегда классные матчи, яркие хоккейные баталии. Болельщики поддерживают команду. Все на высшем уровне: лед, воздух, дышится хорошо. Огромное спасибо организаторам сегодняшнего матча. Мы старались играть по нашему плану, но, здесь можно просто процитировать Уэйна Гретцки: “Если ты не бросаешь, то не забьешь”. Будем улучшать. У нас есть, что улучшить, есть над чем работать. Есть ребята, которые проходят адаптацию, они приехали из НХЛ.

Нужно еще отметить, что мы не играли оптимальным составом, как и “Локомотив”. У нас травмированы 6−7 человек. Лучшие игроки команды — Андрей Педан, Александр Никишин, наш системообразующий хоккеист, Василий Глотов, Сергей Плотников, Никита Серебряков, Сергей Андронов. Все они будут бороться за место в составе. Хотелось бы, чтобы те хоккеисты, которые выходят сейчас, доказывали тренерскому штабу, что они достойны играть в СКА», — приводит слова Ротенберга пресс-служба клуба.

Следующий матч СКА проведет на домашней арене против челябинского «Трактора».

Локомотив
2:0
0:0, 0:0, 2:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
9.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7806 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Роман Ротенберг
Вратари
Даниил Исаев
Артемий Плешков
1-й период
01:24
Командный штраф
11:51
Никита Кирьянов
2-й период
39:43
Георгий Иванов
39:43
Евгений Кузнецов
39:43
Никита Зайцев
3-й период
41:39
Байрон Фрэз
(Даниил Бут, Александр Радулов)
42:46
Степан Никулин
45:00
Андрей Сергеев
45:22
Александр Елесин
55:40
Никита Зайцев
58:11
Максим Березкин
(Мартин Гернат, Андрей Сергеев)
Статистика
10
Штрафное время
11
4
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит