КХЛ перенесла матч «Ак Барс» — «Автомобилист» на февраль

КХЛ официально перенесла дату матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Автомобилистом».
Изначально встреча должна была пройти в Казани 19 октября. Теперь же игра состоится в «Татнефть Арене» 6 февраля 2025 года.
Ранее сообщалось, что под угрозой переноса оказались пять домашних матча казанской команды. Однако КХЛ дала понять, что перенести такое количество встреч невозможно. В итоге перенос даты коснулся только матча с «Автомобилистом».
«Ак Барс» не очень удачно стартовал в новом сезоне КХЛ. В данный момент команда находится на 9-й строчке в Восточной конференции. В активе подопечных Анвара Гатиятулина два очка после трех игр. «Автомобилист» находится втором месте таблицы Восточной конференции, уступая лишь омскому «Авангарду».