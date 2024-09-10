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КХЛ перенесла матч «Ак Барс» — «Автомобилист» на февраль

Встреча перенесена на другую дату из-за проведения в Казани саммита БРИКС.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

КХЛ официально перенесла дату матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Автомобилистом».

Изначально встреча должна была пройти в Казани 19 октября. Теперь же игра состоится в «Татнефть Арене» 6 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что под угрозой переноса оказались пять домашних матча казанской команды. Однако КХЛ дала понять, что перенести такое количество встреч невозможно. В итоге перенос даты коснулся только матча с «Автомобилистом».

«Ак Барс» не очень удачно стартовал в новом сезоне КХЛ. В данный момент команда находится на 9-й строчке в Восточной конференции. В активе подопечных Анвара Гатиятулина два очка после трех игр. «Автомобилист» находится втором месте таблицы Восточной конференции, уступая лишь омскому «Авангарду».