КХЛ перенесла матч «Ак Барс» — «Автомобилист» на февраль

«Ак Барс» не очень удачно стартовал в новом сезоне КХЛ. В данный момент команда находится на 9-й строчке в Восточной конференции. В активе подопечных Анвара Гатиятулина два очка после трех игр. «Автомобилист» находится втором месте таблицы Восточной конференции, уступая лишь омскому «Авангарду».