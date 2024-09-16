Умер бывший тренер магнитогорского «Металлурга»

Как сообщает официальный сайт команды Континентальной хоккейной лиги, экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Королев скончался в воскресенье, 15 сентября. В клубе отметили, что, по предварительным данным, у Королева был инфаркт.
Королев с 1991 по 1993 и с 1997 по 2010 годы входил в тренерский штаб «Металлурга», а с 1993 по 1997 годы работал главным тренером в «Металлурге-2».
В качестве тренера Королев трижды становился чемпионом России, дважды побеждал в Евролиге и завоевывал Суперкубок Европы. Также Королев становился обладателем Кубка России, дважды серебряным и трижды бронзовым призером чемпионата страны.
Во время игровой карьеры Виктор Королев на протяжении десяти сезонов выступал за челябинский «Трактор» на позиции вратаря, а последний год своей карьеры провел в магнитогорском «Металлурге».