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Умер бывший тренер магнитогорского «Металлурга»

Виктор Королев ушел из жизни в возрасте 67 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Как сообщает официальный сайт команды Континентальной хоккейной лиги, экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Королев скончался в воскресенье, 15 сентября. В клубе отметили, что, по предварительным данным, у Королева был инфаркт.

Королев с 1991 по 1993 и с 1997 по 2010 годы входил в тренерский штаб «Металлурга», а с 1993 по 1997 годы работал главным тренером в «Металлурге-2».

В качестве тренера Королев трижды становился чемпионом России, дважды побеждал в Евролиге и завоевывал Суперкубок Европы. Также Королев становился обладателем Кубка России, дважды серебряным и трижды бронзовым призером чемпионата страны.

Во время игровой карьеры Виктор Королев на протяжении десяти сезонов выступал за челябинский «Трактор» на позиции вратаря, а последний год своей карьеры провел в магнитогорском «Металлурге».