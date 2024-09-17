«Сибирь» достигла отметки в 1000 матчей в КХЛ

«Сибирь» стала 12-м клубом, который сумел достичь данной отметки.
Лидером по общему числу матчей является «Металлург» (1160), в топ-5 также входят СКА (1143), «Ак Барс» (1141), ЦСКА (1131) и «Авангард» (1123). Также отметки в 1000 матчей смогли достичь «Салават Юлаев», «Локомотив», «Трактор», «Барыс», «Торпедо» и московское «Динамо».
Как сообщает пресс-служба клуба, игра посвящена поисковому отряду «ЛизаАлерт» — организации, которая занимается поиском людей. Гостями игры стали волонтёры отряда, в холлах арены работают стойки «ЛизаАлерт», где болельщики могут узнать информацию об отряде, способах помощи.
Новосибирский клуб выступает в КХЛ с момента основания лиги — с сезона-2008/09. Лучшим результатом команды в плей-офф является выход в финал конференции в сезоне-2014/15, в котором «Сибирь» уступила «Ак Барсу» (1−4).
«Сибирь» после трех поражений на старте одержал две победы и с четырьмя баллами в активе располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.