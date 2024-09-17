Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сибирь» достигла отметки в 1000 матчей в КХЛ

Домашний матч КХЛ против «Нефтехимика» стал юбилейным для «Сибири» за время выступления в турнире.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт ХК "Сибирь"

«Сибирь» стала 12-м клубом, который сумел достичь данной отметки.

Лидером по общему числу матчей является «Металлург» (1160), в топ-5 также входят СКА (1143), «Ак Барс» (1141), ЦСКА (1131) и «Авангард» (1123). Также отметки в 1000 матчей смогли достичь «Салават Юлаев», «Локомотив», «Трактор», «Барыс», «Торпедо» и московское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, игра посвящена поисковому отряду «ЛизаАлерт» — организации, которая занимается поиском людей. Гостями игры стали волонтёры отряда, в холлах арены работают стойки «ЛизаАлерт», где болельщики могут узнать информацию об отряде, способах помощи.

Новосибирский клуб выступает в КХЛ с момента основания лиги — с сезона-2008/09. Лучшим результатом команды в плей-офф является выход в финал конференции в сезоне-2014/15, в котором «Сибирь» уступила «Ак Барсу» (1−4).

«Сибирь» после трех поражений на старте одержал две победы и с четырьмя баллами в активе располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Сибирь
КХЛ: таблица и календарь