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В клубе КХЛ рассказали о состоянии получившего жуткую травму игрока

Накануне хоккеист «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин получил серьезную травму, влетев головой в борт во втором периоде матча против «Авангарда».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о состоянии Глеба Кузьмина, который получил травму в матче с «Авангардом».

«Кузьмин сломал позвоночник? Я пока не могу это подтвердить. Скажу только, что будет длительный срок восстановления. Врачи сказали, что нужно будет дополнительное обследование. На это потребуется два‑три дня. Просто вчера в течение часа вынесли два диагноза. Сначала был плохой, потом он стал полегче. Мы подключили московских врачей. Они сделали предварительный диагноз, но им нужно дополнительное обследование пациента. Это в самом деле серьезная травма. Пока нельзя говорить, что Глеб выбыл до конца сезона. Но мы понимаем, что он будет долго лечиться», — передает слова Баширова «Матч ТВ».

«Что я могу точно сказать — сегодня утром пройдет врачебный консилиум. Там будет решаться, какой метод лечения необходим Кузьмину. На какой срок он останется в больнице? Зависит от того, будет ли принято решение по операции», — добавил гендиректор «Салавата Юлаева».

27-летний Глеб Кузьмин в сезоне-2024/25 забросил шайбу и отдал результативную передачу в пяти матчах.

Салават Юлаев
4:2
2:1, 1:0, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
17.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7488 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Сергей Звягин
Вратари
Александр Самонов
Павел Хомченко
1-й период
03:06
Дамир Шарипзянов
03:55
Командный штраф
07:25
Ильдан Газимов
(Артем Набиев, Григорий Панин)
09:27
Артем Пименов
15:27
Алексей Василевский
19:32
Владислав Ефремов
19:41
Семен Чистяков
(Линден Вей, Алексей Макеев)
2-й период
27:43
Алексей Василевский
(Михаил Науменков, Джош Ливо)
36:32
Линден Вей
39:07
Григорий Панин
3-й период
40:11
Даррен Дитц
40:16
Александр Хмелевский
40:56
Дамир Шарипзянов
(Алексей Макеев, Линден Вей)
48:19
Александр Яремчук
51:04
Александр Шаров
(Александр Самонов)
58:18
Динар Хафизуллин
58:18
Илья Рейнгардт
Статистика
10
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
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