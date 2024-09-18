В клубе КХЛ рассказали о состоянии получившего жуткую травму игрока

«Кузьмин сломал позвоночник? Я пока не могу это подтвердить. Скажу только, что будет длительный срок восстановления. Врачи сказали, что нужно будет дополнительное обследование. На это потребуется два‑три дня. Просто вчера в течение часа вынесли два диагноза. Сначала был плохой, потом он стал полегче. Мы подключили московских врачей. Они сделали предварительный диагноз, но им нужно дополнительное обследование пациента. Это в самом деле серьезная травма. Пока нельзя говорить, что Глеб выбыл до конца сезона. Но мы понимаем, что он будет долго лечиться», — передает слова Баширова «Матч ТВ».