СКА подписал контракт с американским защитником из НХЛ

Деанджело был выбран «Тампой» под общим 19-м номером на драфте НХЛ-2014. В НХЛ американец провел восемь сезонов и зарекомендовал себя как одного из самых атакующих защитников лиги. Всего на его счету 371 матч за «Аризону», «Рейнджерс» «Филадельфию» и «Каролину», в которых он набрал 210 (48+162) очков.