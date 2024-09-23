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СКА подписал контракт с американским защитником из НХЛ

Американский защитник Тони Деанджело подписал однолетний контракт с петербургским СКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

«Я подписал контракт на один год со СКА. Очень счастлив быть здесь. Первое впечатление — мне все нравится. Есть знакомые ребята в команде. С радостью посмотрю вечером матч СКА», — сказал Деанджело.

Деанджело был выбран «Тампой» под общим 19-м номером на драфте НХЛ-2014. В НХЛ американец провел восемь сезонов и зарекомендовал себя как одного из самых атакующих защитников лиги. Всего на его счету 371 матч за «Аризону», «Рейнджерс» «Филадельфию» и «Каролину», в которых он набрал 210 (48+162) очков.

Минувший сезон Деанджело провел в «Каролине», где был одноклубником Евгения Кузнецова. Таким образом, оба игрока продолжат карьеру в СКА.

Деанджело является единственным игроком в истории НХЛ, чей контракт выкупался дважды. Летом 2021 года «Рейнджерс» выкупили контракт после его конфликта с российским вратарем Александром Георгиевым. Через два года контракт Деанджело был выкуплен «Филадельфией». В первом случае годовая зарплата защитника составляла 4,8 млн долларов, во втором — 5 млн долларов.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Сегодня армейцы дома сыграют с омским «Авангардом». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

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