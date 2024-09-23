Ротенберг сообщил, кто покинет СКА после перехода Деанджело

«Мы сейчас ищем ему обмен, с ним мы расстаемся. Возможно, этот вопрос мы решим в ближайшие дни. Мы работаем над этим, это не так все просто, как кажется. Вы знаете, что сейчас в лиге очень многие игроки остались без работы, сильные ребята, олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Гагарина. Мы делаем все возможное, чтобы найти ребятам работу. Помогаем, как можем. В рамках регламента КХЛ», — сказал Ротенберг.
Галимов выступал за СКА с 2020 года. На его счету 161 матч за армейцев в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых он набрал 65 (30+35) очков.
Зарплата 32-летнего Галимова по действующему контракту со СКА составляет 40 млн рублей в год. По информации Yardbraker, зарплата Деанджело в российском клубе составит 1 млн долларов (93 млн рублей).
СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Сегодня армейцы дома сыграют с омским «Авангардом». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.