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Ротенберг сообщил, кто покинет СКА после перехода Деанджело

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что после прихода американского защитника Тони Деанджело команду покинет нападающий Эмиль Галимов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/ska

«Мы сейчас ищем ему обмен, с ним мы расстаемся. Возможно, этот вопрос мы решим в ближайшие дни. Мы работаем над этим, это не так все просто, как кажется. Вы знаете, что сейчас в лиге очень многие игроки остались без работы, сильные ребята, олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Гагарина. Мы делаем все возможное, чтобы найти ребятам работу. Помогаем, как можем. В рамках регламента КХЛ», — сказал Ротенберг.

Галимов выступал за СКА с 2020 года. На его счету 161 матч за армейцев в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых он набрал 65 (30+35) очков.

Зарплата 32-летнего Галимова по действующему контракту со СКА составляет 40 млн рублей в год. По информации Yardbraker, зарплата Деанджело в российском клубе составит 1 млн долларов (93 млн рублей).

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Сегодня армейцы дома сыграют с омским «Авангардом». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

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