Экс-форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов подал на банкротство

35-летний хоккеист хочет, чтобы суд списал его долги в размере 23,6 млн рублей. В отношении хоккеиста возбуждено шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 млн рублей. Все они связаны с просроченной задолженностью по кредитным платежам.
Лукоянов выступал за «Ак Барс» с 2011 по 2024 год. Вместе с казанским клубом он выигрывал Кубок Гагарина (2018) и дважды выходил в финал (2015, 2023). Всего на его счету 780 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых он набрал 201 (90+111) очко.
Минувшим летом Лукоянов перешел в московский клуб ВХЛ «Юниссон». В шести матчах регулярного чемпионата он отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.