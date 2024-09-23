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Экс-форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов подал на банкротство

Бывший нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов направил в Арбитражный суд Республики Татарстан заявление о банкротстве. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

35-летний хоккеист хочет, чтобы суд списал его долги в размере 23,6 млн рублей. В отношении хоккеиста возбуждено шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 млн рублей. Все они связаны с просроченной задолженностью по кредитным платежам.

Лукоянов выступал за «Ак Барс» с 2011 по 2024 год. Вместе с казанским клубом он выигрывал Кубок Гагарина (2018) и дважды выходил в финал (2015, 2023). Всего на его счету 780 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых он набрал 201 (90+111) очко.

Минувшим летом Лукоянов перешел в московский клуб ВХЛ «Юниссон». В шести матчах регулярного чемпионата он отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

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