Экс-форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов подал на банкротство

Лукоянов выступал за «Ак Барс» с 2011 по 2024 год. Вместе с казанским клубом он выигрывал Кубок Гагарина (2018) и дважды выходил в финал (2015, 2023). Всего на его счету 780 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых он набрал 201 (90+111) очко.