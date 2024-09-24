Ротенберг назвал легионеров «Авангарда» «американскими рыбаками»

«В целом, хочу поблагодарить всю команду, всех игроков. Все бились друг за друга, помогали вратарю. Он сыграл здорово. Выиграли единоборства, выиграли все ситуации 50 на 50, забили красивые голы. Из минусов хочу отметить только нашу дисциплину. Мы не имеем права удаляться с таким мастеровитым соперником, который только и ждет большинства.



Эти американские ребята — рыбаки. Многие команды в КХЛ так сейчас и играют. Они рыбачат, ждут большинства. Их устраивает счет 0:0, они выстраивают оборону, панцирь — как я уже говорил. Его можно пробить — мы сегодня пробили этот панцирь. Нам нужно только добавлять. Есть над чем работать. Наши спецбригады могут играть лучше. Улучшаем наш хоккей — мы далеко не показали весь наш потенциал», — сказал Ротенберг.