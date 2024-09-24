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Ротенберг назвал легионеров «Авангарда» «американскими рыбаками»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда» (4:1). Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«В целом, хочу поблагодарить всю команду, всех игроков. Все бились друг за друга, помогали вратарю. Он сыграл здорово. Выиграли единоборства, выиграли все ситуации 50 на 50, забили красивые голы. Из минусов хочу отметить только нашу дисциплину. Мы не имеем права удаляться с таким мастеровитым соперником, который только и ждет большинства.

Эти американские ребята — рыбаки. Многие команды в КХЛ так сейчас и играют. Они рыбачат, ждут большинства. Их устраивает счет 0:0, они выстраивают оборону, панцирь — как я уже говорил. Его можно пробить — мы сегодня пробили этот панцирь. Нам нужно только добавлять. Есть над чем работать. Наши спецбригады могут играть лучше. Улучшаем наш хоккей — мы далеко не показали весь наш потенциал», — сказал Ротенберг.

«Авангард» потерпел пятое поражение подряд и опустился на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи не могут забить в равных составах на протяжении 14 периодов или 304 игровых минут. Единственная шайба в матче против СКА была забита нападающим Алексеем Макеевым в большинстве «5 на 3».

За «Авангард» выступают американские нападающие Рид Буше и Коул Касселс, канадский нападающий Линден Вей и канадский защитник с казахстанским гражданством Даррен Диц. В прошлом сезоне Буше стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, забросив 44 шайбы в 64 матчах.

СКА одержал четвертую победу подряд и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет два очка. В пятницу, 27 сентября, армейцы дома сыграют с «Северсталью». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

СКА
4:1
2:0, 0:1, 2:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
23.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12138 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Сергей Звягин
Вратари
Артемий Плешков
Павел Хомченко
1-й период
02:36
Иван Николишин
11:00
Сергей Толчинский
(Марат Хайруллин)
15:55
Михаил Григоренко
(Данила Галенюк, Владимир Алистров)
15:55
Командный штраф
19:31
Александр Никишин
2-й период
20:06
Никита Зайцев
21:18
Алексей Макеев
(Линден Вей, Даррен Дитц)
25:53
Станислав Галиев
31:23
Илья Рейнгардт
3-й период
47:21
Александр Никишин
51:12
Михаил Воробьев
(Марат Хайруллин, Александр Никишин)
51:42
Валентин Зыков
(Арсений Грицюк)
55:38
Захар Бардаков
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Авангард
КХЛ: таблица и календарь