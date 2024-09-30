«Металлург» уволил Гомоляко с поста спортивного директора клуба

Гомоляко занимал должность спортивного директора с 2020 года. При нем команда дважды заканчивала сезон во втором раунде плей-офф и дважды выходила в финал. В прошлом сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина.
В текущем сезоне КХЛ команда Андрея Разина одержала победу в трех матчах регулярного чемпионата из 10 и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции с 6 очками.
«Руководством хоккейного клуба “Металлург” и спортивным директором Сергеем Гомоляко было достигнуто соглашение о прекращении сотрудничества. Действие договора между клубом и функционером прекращено по обоюдному согласию сторон», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Также об увольнении Гомоляко высказался директор «Металлурга» Алексей Жлоба, который временно будет исполнять обязанности спортивного директора.
«Сергей Гомоляко решил взять паузу и отдохнуть от хоккейной деятельности. Мы уважаем решение Сергея Юрьевича. Работа спортивного директора — тяжелый труд, в том числе и в эмоциональном плане. За почти четыре года в клубе Сергей Юрьевич приложил руку к созданию двух разных составов, один из которых стал чемпионом, а другой — остановился в шаге от золота», — сказал Жлоба.
«Хочу сказать спасибо клубу, всем сотрудникам, команде, ребятам, обслуживающему персоналу “Металлурга”. Рад, что в прошлом сезоне мы завоевали Кубок Гагарина и принесли городу и всем нашим болельщикам радость.
Если честно, то не понял формулировки “решил взять паузу и отдохнуть” в официальном пресс-релизе, никакой усталости у меня не было и нет», — приводит слова Гомоляко «Чемпионат».
54-летний Гомоляко выступал за клуб из Магнитогорска в качестве игрока на протяжении шести сезонов с 1995 по 2000 год и с 2002 года по 2003 год. С октября 2011 года он вошел в тренерский штаб «Металлурга» в качестве ассистента, проработав на этой должности два года.