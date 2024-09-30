«Металлург» уволил Гомоляко с поста спортивного директора клуба

«Сергей Гомоляко решил взять паузу и отдохнуть от хоккейной деятельности. Мы уважаем решение Сергея Юрьевича. Работа спортивного директора — тяжелый труд, в том числе и в эмоциональном плане. За почти четыре года в клубе Сергей Юрьевич приложил руку к созданию двух разных составов, один из которых стал чемпионом, а другой — остановился в шаге от золота», — сказал Жлоба.