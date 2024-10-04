«Обтекаю. Такой позор редко припомнишь». Воробьев — о 0:7 с «Металлургом»

Для Воробьева это была первая встреча с бывшим клубом после назначения в ЦСКА. 49-летний специалист появился на пресс-конференции только спустя 1 час 45 минут после окончания матча.
«Слово о матче? Обтекаю. Если честно, такого позора редко припомнишь. Мы пропустили за 11 игр в меньшинстве четыре гола, сегодня мы пропустили четыре в меньшинстве за игру. Все, что потихоньку строилось, сегодня разбилось вдрызг.
После игры произошло то, что и должно было: разговор по душам в не самых цивилизованных тонах. Ставился ли вопрос об увольнении в раздевалке? Не знаю, я не слышал. Ничего не было. Мы меняли звенья, вратаря. Как только мы начинали приближаться к голу, нас молниеносно наказывали и забивали еще один. Реакция наших хоккеистов была, но результат на табло», — сказал Воробьев.
С 2019 по 2023 год Воробьев возглавлял магнитогорский «Металлург», с которым в сезоне-2021/22 дошел до финала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил ЦСКА. В апреле 2023 года Воробьев был отправлен в отставку. В марте 2024 года его назначили главным тренером армейцев.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть очков. В субботу, 5 октября, армейцы дома сыграют с «Трактором». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.