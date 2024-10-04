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«Обтекаю. Такой позор редко припомнишь». Воробьев — о 0:7 с «Металлургом»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал крупное поражение от «Металлурга» (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Для Воробьева это была первая встреча с бывшим клубом после назначения в ЦСКА. 49-летний специалист появился на пресс-конференции только спустя 1 час 45 минут после окончания матча.

«Слово о матче? Обтекаю. Если честно, такого позора редко припомнишь. Мы пропустили за 11 игр в меньшинстве четыре гола, сегодня мы пропустили четыре в меньшинстве за игру. Все, что потихоньку строилось, сегодня разбилось вдрызг.

После игры произошло то, что и должно было: разговор по душам в не самых цивилизованных тонах. Ставился ли вопрос об увольнении в раздевалке? Не знаю, я не слышал. Ничего не было. Мы меняли звенья, вратаря. Как только мы начинали приближаться к голу, нас молниеносно наказывали и забивали еще один. Реакция наших хоккеистов была, но результат на табло», — сказал Воробьев.

С 2019 по 2023 год Воробьев возглавлял магнитогорский «Металлург», с которым в сезоне-2021/22 дошел до финала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил ЦСКА. В апреле 2023 года Воробьев был отправлен в отставку. В марте 2024 года его назначили главным тренером армейцев.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть очков. В субботу, 5 октября, армейцы дома сыграют с «Трактором». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

ЦСКА
0:7
0:1, 0:6, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
3.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 6990 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Андрей Разин
Вратари
Иван Просветов
(Дмитрий Гамзин)
Илья Набоков
1-й период
06:44
Иван Просветов
16:07
Павел Карнаухов
16:55
Никита Михайлис
(Валерий Орехов)
19:23
Владислав Каменев
19:23
Константин Окулов
2-й период
21:18
Валерий Орехов
(Люк Джонсон, Никита Михайлис)
23:06
Никита Михайлис
(Люк Джонсон, Александр Петунин)
23:25
Андрей Козлов
(Робин Пресс)
26:02
Владислав Провольнев
26:23
Дмитрий Силантьев
(Валерий Орехов, Никита Михайлис)
35:47
Робин Пресс
38:25
Павел Акользин
(Владислав Еременко)
39:46
Владислав Каменев
39:53
Валерий Орехов
(Андрей Козлов, Никита Михайлис)
3-й период
40:03
Владислав Каменев
40:03
Люк Джонсон
57:01
Макар Хабаров
Статистика
17
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
4
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь