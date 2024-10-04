«Обтекаю. Такой позор редко припомнишь». Воробьев — о 0:7 с «Металлургом»

«Слово о матче? Обтекаю. Если честно, такого позора редко припомнишь. Мы пропустили за 11 игр в меньшинстве четыре гола, сегодня мы пропустили четыре в меньшинстве за игру. Все, что потихоньку строилось, сегодня разбилось вдрызг.



После игры произошло то, что и должно было: разговор по душам в не самых цивилизованных тонах. Ставился ли вопрос об увольнении в раздевалке? Не знаю, я не слышал. Ничего не было. Мы меняли звенья, вратаря. Как только мы начинали приближаться к голу, нас молниеносно наказывали и забивали еще один. Реакция наших хоккеистов была, но результат на табло», — сказал Воробьев.