Антон Слепышев приостановил действие контракта с «Динамо»

В заявлении «Динамо» сообщается, что по семейным обстоятельствам 30-летний нападающий вынужден сосредоточиться на жизни вне хоккея.
«Нападающий принял непростое решение о приостановке контракта. Хочу сразу отмести слухи о конфликтах и разногласиях с игроком. Антон — важная часть нашего коллектива. Жизнь часто преподносит самые разные испытания, которые невозможно спрогнозировать. Мы желаем Антону самого лучшего и ждем его в команде», — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Слепышев пополнил состав «Динамо» в мае этого года в результате обмена с ЦСКА, за который он выступал с 2018 года. В составе армейцев нападающий выиграл три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).
В этом сезоне Слепышев провел за «Динамо» девять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Его контракт с московским клубом действует до конца сезона.
Московское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 6 октября, команда Алексея Кудашова на выезде сыграет с подмосковным «Витязем». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.