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Антон Слепышев приостановил действие контракта с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев приостановил действие своего контракта. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В заявлении «Динамо» сообщается, что по семейным обстоятельствам 30-летний нападающий вынужден сосредоточиться на жизни вне хоккея.

«Нападающий принял непростое решение о приостановке контракта. Хочу сразу отмести слухи о конфликтах и разногласиях с игроком. Антон — важная часть нашего коллектива. Жизнь часто преподносит самые разные испытания, которые невозможно спрогнозировать. Мы желаем Антону самого лучшего и ждем его в команде», — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Слепышев пополнил состав «Динамо» в мае этого года в результате обмена с ЦСКА, за который он выступал с 2018 года. В составе армейцев нападающий выиграл три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).

В этом сезоне Слепышев провел за «Динамо» девять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Его контракт с московским клубом действует до конца сезона.

Московское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 6 октября, команда Алексея Кудашова на выезде сыграет с подмосковным «Витязем». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Динамо М
1:4
0:0, 1:2, 0:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
3.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 5953 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Бенуа Гру
Вратари
Хантер Миска
(Максим Моторыгин, Хантер Миска, Хантер Миска, Хантер Миска)
Сергей Мыльников
1-й период
00:22
Джордан Уил
12:40
Стивен Кэмпфер
2-й период
23:05
Бадди Робинсон
28:23
Командный штраф
30:14
Дмитрий Рашевский
30:58
Григорий Дронов
(Максим Шабанов, Данил Юртайкин)
33:34
Джордан Уил
38:24
Павел Кудрявцев
(Игорь Ожиганов, Кирилл Адамчук)
39:48
Григорий Дронов
(Владимир Ткачев)
3-й период
42:08
Кирилл Адамчук
42:08
Бадди Робинсон
49:42
Даниил Пыленков
52:06
Михаил Котляревский
(Александр Шаров, Сергей Телегин)
52:17
Илья Карпухин
53:11
Эрик О`Делл
53:11
Михаил Котляревский
59:13
Виталий Кравцов
(Максим Шабанов)
Статистика
15
Штрафное время
15
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
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