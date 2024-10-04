Антон Слепышев приостановил действие контракта с «Динамо»

«Нападающий принял непростое решение о приостановке контракта. Хочу сразу отмести слухи о конфликтах и разногласиях с игроком. Антон — важная часть нашего коллектива. Жизнь часто преподносит самые разные испытания, которые невозможно спрогнозировать. Мы желаем Антону самого лучшего и ждем его в команде», — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.