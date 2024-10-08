СКА показал, что подарил Ротенбергу за 200 матчей во главе клуба

После матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ) в соцсетях клуба появилась фотография из раздевалки команды, где Ротенберг держит праздничный торт, а капитан СКА рядом держит специальную футболку с портретом тренера.
Ротенберг занял должность главного тренера СКА 4 января 2022 года. В 200 сыгранных матчах он одержал 134 победы. Под его руководством клуб один раз дошел до финала конференции.
СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков. В четверг, 10 октября, СКА сыграет дома против минского «Динамо». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.