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СКА показал, что подарил Ротенбергу за 200 матчей во главе клуба

СКА поздравил своего главного тренера Романа Ротенберга после 200-го матча во главе команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/ska

После матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ) в соцсетях клуба появилась фотография из раздевалки команды, где Ротенберг держит праздничный торт, а капитан СКА рядом держит специальную футболку с портретом тренера.

Ротенберг занял должность главного тренера СКА 4 января 2022 года. В 200 сыгранных матчах он одержал 134 победы. Под его руководством клуб один раз дошел до финала конференции.

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков. В четверг, 10 октября, СКА сыграет дома против минского «Динамо». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

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