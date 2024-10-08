Вице-президент КХЛ отреагировал на критику со стороны Ротенберга

После матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ) Ротенберг раскритиковал КХЛ за то, что его не поздравили с юбилейной 200-й игрой в качестве главного тренера СКА, усмотрев в этом признаки дискриминации по национальному признаку.
«Я не понимаю, при чем здесь национальные признаки. Многие тренеры проводят 200 матчей. Может быть, здесь есть небольшое упущение лиги, но национальные признаки здесь вообще ни при чём. У нас играют и канадцы, и американцы, шведы, финны и словаки. Дискриминации нет. Я считаю, что 200 — простой результат, это не тысяча или пятьсот матчей. Не знаю, зачем обращать на это внимание. Может, у него были просто эмоции после тяжёлой игры, которую они выиграли.
До какой отметки Ротенбергу надо дойти, чтобы лига его поздравила? Ну, не знаю, до какого-то рекорда, наверное. У нас многие тренеры проводят 200 матчей, и что? Я считаю, что нужно отмечать такие достижения, как Олимпиада, чемпионат мира, Кубок Гагарина. 200 игр — это не недосягаемое достижение. Если у него будет какой-то рекорд, то мы вместе с лигой его поздравим», — сказал Каменский.
Ротенберг занял должность главного тренера СКА 4 января 2022 года. В 200 сыгранных матчах он одержал 134 победы. Под его руководством клуб один раз дошел до финала конференции.
В 1991 году семья Ротенберга эмигрировала из СССР в Финляндию. В третьем классе школы он официально получил финское гражданство. В 2009 году Ротенберг получил российский паспорт. Также известно, что у него есть британское гражданство.
СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков. В четверг, 10 октября, СКА сыграет дома против минского «Динамо». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.