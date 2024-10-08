Вице-президент КХЛ отреагировал на критику со стороны Ротенберга

«Я не понимаю, при чем здесь национальные признаки. Многие тренеры проводят 200 матчей. Может быть, здесь есть небольшое упущение лиги, но национальные признаки здесь вообще ни при чём. У нас играют и канадцы, и американцы, шведы, финны и словаки. Дискриминации нет. Я считаю, что 200 — простой результат, это не тысяча или пятьсот матчей. Не знаю, зачем обращать на это внимание. Может, у него были просто эмоции после тяжёлой игры, которую они выиграли.



До какой отметки Ротенбергу надо дойти, чтобы лига его поздравила? Ну, не знаю, до какого-то рекорда, наверное. У нас многие тренеры проводят 200 матчей, и что? Я считаю, что нужно отмечать такие достижения, как Олимпиада, чемпионат мира, Кубок Гагарина. 200 игр — это не недосягаемое достижение. Если у него будет какой-то рекорд, то мы вместе с лигой его поздравим», — сказал Каменский.