Олимпийский чемпион Прохоркин вернулся в «Авангард»

По ходу прошлого сезона 31-летний нападающий перешел из «Сибири» в «Авангард» и провел за «ястребов» 38 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав в них 24 (12+12) очков. После окончания сезона стало известно, что клуб решил не продлевать контракт с игроком.
Это третий приход Прохоркина в «Авангард». Ранее он выступал за омичей в сезоне-2021/22 и провел в общей сложности 54 матча, в которых набрал 28 (15+13) очков.
Прохоркин является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России и обладателем Кубка Гагарина-2017 в составе СКА. В КХЛ он ранее также играл за ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Металлург», а в сезоне-2019/20 выступал в НХЛ в составе «Лос-Анджелеса».
«Авангард» в нынешнем сезоне занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 27 октября, омичи дома сыграют с «Металлургом». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.