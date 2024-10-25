Олимпийский чемпион Прохоркин вернулся в «Авангард»

По ходу прошлого сезона 31-летний нападающий перешел из «Сибири» в «Авангард» и провел за «ястребов» 38 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав в них 24 (12+12) очков. После окончания сезона стало известно, что клуб решил не продлевать контракт с игроком.