«Ты можешь не орать?» Роман Ротенберг — арбитру: видео

25 октября СКА в Москве с крупным счетом 5:2 переиграл «Спартак». В камеру в том числе попал эпизод, в котором арбитр подъезжает к тренерской скамье, где у него происходит спор с главным тренером армейцев Романом Ротенбергом.
«Ты можешь не орать? Ты можешь не орать? Там было обоюдное удаление, там было обоюдное. Посмотри видео, там Порядин его толкает. Там было обоюдное удаление. Не надо мне орать!» — сказал Ротенберг судье.
Во время игры фанаты «Спартака» скандировали «СКА — позор российского хоккея». На послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил недовольство услышанным на трибунах.
«Всю игру матом весь стадион скандирует, и никто в это не вмешивается… И не первый раз, здесь это постоянно! Дети сюда пришли маленькие, а тут всю игру матом орут люди. Давайте как‑то разберемся. Нам нужны спонсоры, нам нужны болельщики адекватные» — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
27 октября КХЛ вынесла Ротенбергу предупреждение за его высказывания после матча со «Спартаком». Красно-белые получили штраф за поведение болельщиков команды, которые скандировали оскорбительные кричалки.
После 20 матчей СКА с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Романа Ротенберга на 7 очков отстают от лидирующего ярославского «Локомотива».