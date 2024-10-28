«Ты можешь не орать?» Роман Ротенберг — арбитру: видео

«Всю игру матом весь стадион скандирует, и никто в это не вмешивается… И не первый раз, здесь это постоянно! Дети сюда пришли маленькие, а тут всю игру матом орут люди. Давайте как‑то разберемся. Нам нужны спонсоры, нам нужны болельщики адекватные» — сказал Ротенберг на пресс-конференции.