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«Ты можешь не орать?» Роман Ротенберг — арбитру: видео

В рамках рубрики «Микрофон на судьях» КХЛ выложила видео, сделанное во время матча между СКА и «Спартаком».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

25 октября СКА в Москве с крупным счетом 5:2 переиграл «Спартак». В камеру в том числе попал эпизод, в котором арбитр подъезжает к тренерской скамье, где у него происходит спор с главным тренером армейцев Романом Ротенбергом.

«Ты можешь не орать? Ты можешь не орать? Там было обоюдное удаление, там было обоюдное. Посмотри видео, там Порядин его толкает. Там было обоюдное удаление. Не надо мне орать!» — сказал Ротенберг судье.

Во время игры фанаты «Спартака» скандировали «СКА — позор российского хоккея». На послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил недовольство услышанным на трибунах.

«Всю игру матом весь стадион скандирует, и никто в это не вмешивается… И не первый раз, здесь это постоянно! Дети сюда пришли маленькие, а тут всю игру матом орут люди. Давайте как‑то разберемся. Нам нужны спонсоры, нам нужны болельщики адекватные» — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

27 октября КХЛ вынесла Ротенбергу предупреждение за его высказывания после матча со «Спартаком». Красно-белые получили штраф за поведение болельщиков команды, которые скандировали оскорбительные кричалки.

После 20 матчей СКА с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Романа Ротенберга на 7 очков отстают от лидирующего ярославского «Локомотива».

Спартак
2:5
2:0, 0:3, 0:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 9120 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Дмитрий Николаев
(Дмитрий Николаев)
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
01:30
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
12:40
Павел Порядин
(Иван Морозов)
18:50
Егор Филин
(Даниэль Усманов)
2-й период
25:43
Евгений Кузнецов
(Никита Зайцев, Сергей Плотников)
26:10
Захар Бардаков
(Михаил Григоренко, Михаил Воробьев)
29:53
Иван Морозов
30:43
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:14
Сергей Плотников
(Александр Никишин, Иван Демидов)
45:58
Данила Галенюк
(Михаил Воробьев, Захар Бардаков)
47:23
Энтони Деанджело
49:14
Александр Пашин
49:14
Сергей Плотников
53:36
Андрей Миронов
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Спартак
КХЛ: таблица и календарь