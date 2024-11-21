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Нападающий Галимов перешел из СКА в «Авангард»

Нападающий Эмиль Галимов покинул СКА и продолжит карьеру в омском «Авангарде» в обмен на денежную компенсацию.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

В сезоне-2024/25 Галимов не провёл ни одного матча. В прошлом сезоне форвард сыграл 20 встреч в регулярке и восемь — в плей-офф, набрав 7 (2+5) очков. В «Авангарде» Эмиль Галимов будет играть под номером 72.

«Эмиль Галимов — техничный нападающий, способный одинаково полезно сыграть как в защите, так и в нападении. Для него интересы команды всегда превыше всего, о чём говорит его показатель полезности почти за 600 матчей в КХЛ. Кроме того, он крайне мотивирован вернуться на прежний уровень, ему есть что доказывать, и поэтому мы не сомневаемся, что увидим от Эмиля на льду максимальную самоотдачу», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Ранее появилась информация, что из петербургского клуба в омскую команду перешел голкипер Никита Серебряков.

После 26 матчей «Авангард» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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