Нападающий Галимов перешел из СКА в «Авангард»

«Эмиль Галимов — техничный нападающий, способный одинаково полезно сыграть как в защите, так и в нападении. Для него интересы команды всегда превыше всего, о чём говорит его показатель полезности почти за 600 матчей в КХЛ. Кроме того, он крайне мотивирован вернуться на прежний уровень, ему есть что доказывать, и поэтому мы не сомневаемся, что увидим от Эмиля на льду максимальную самоотдачу», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.