Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канадец Ги Буше возглавил хоккейный клуб «Авангард»

Новым главным тренером омского «Авангарда» стал канадец Ги Буше, он сменил на этом посту Сергея Звягина, который был назначен 1 апреля 2024 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В СМИ уже ходили слухи о скором увольнении Звягина из-за неудач клуба с самого начала сезона-2024/2025. Информацию о назначении канадца подтвердила пресс-служба «Авангарда» в официальном телеграм-канале.

Буше заключил контракт с клубом до конца сезона-2025/2026, но Звягин пока еще находится на должности до момента пока канадец не прибудет в Россию.

Буше 53 года, ранее он возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» (2011−2013) и «Оттава» (2016−2019). С 2013 по 2016 год был главным тренером швейцарского «Бёрна», с которым выиграл кубок страны в сезоне-2014/2015,а позже Кубок Шпенглера (2015/2016). В сезоне-2023/24 Буше был помощником главного тренера клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».

В текущем сезоне «Авангард» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 28 очков в 29 матчах. Однако омичи вернулись в зону плей-офф только после волевой победы над «Барысом», ранее команда долго располагалась на 10-й строчке.

Авангард
КХЛ: таблица и календарь