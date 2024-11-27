Канадец Ги Буше возглавил хоккейный клуб «Авангард»

В СМИ уже ходили слухи о скором увольнении Звягина из-за неудач клуба с самого начала сезона-2024/2025. Информацию о назначении канадца подтвердила пресс-служба «Авангарда» в официальном телеграм-канале.
Буше заключил контракт с клубом до конца сезона-2025/2026, но Звягин пока еще находится на должности до момента пока канадец не прибудет в Россию.
Буше 53 года, ранее он возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» (2011−2013) и «Оттава» (2016−2019). С 2013 по 2016 год был главным тренером швейцарского «Бёрна», с которым выиграл кубок страны в сезоне-2014/2015,а позже Кубок Шпенглера (2015/2016). В сезоне-2023/24 Буше был помощником главного тренера клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».
Помимо смены главного тренера, «Авангард» также подписал много новых игроков.
В текущем сезоне «Авангард» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 28 очков в 29 матчах. Однако омичи вернулись в зону плей-офф только после волевой победы над «Барысом», ранее команда долго располагалась на 10-й строчке.