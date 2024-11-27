Канадец Ги Буше возглавил хоккейный клуб «Авангард»

Буше 53 года, ранее он возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» (2011−2013) и «Оттава» (2016−2019). С 2013 по 2016 год был главным тренером швейцарского «Бёрна», с которым выиграл кубок страны в сезоне-2014/2015,а позже Кубок Шпенглера (2015/2016). В сезоне-2023/24 Буше был помощником главного тренера клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».