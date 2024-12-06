Стал известен состав сборной мира КХЛ на Кубок Первого канала

Напомним, Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12-го по 15 декабря.
Вратари: Хантер Миска («Динамо» М), Патрик Рыбар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»).
Защитники: Джошуа Брук, Николя Мелош (оба — «Динамо» Мн), Джесси Грэм (ХК «Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Робин Пресс («Металлург»), Дин Стюарт («Витязь»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковски («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»).
Нападающие: Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба — «Витязь»), Уилл Биттен, Адам Ружичка (оба — «Спартак»), Александр Гальченюк, Арно Дюрандо (оба — «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь Ред Стар»), Диллон Дюбе («Динамо» Мн), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»), Джек Родуэлл, Джованни Фьоре (оба — «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски (оба — «Салават Юлаев»).
Главным тренером сборной мира назначен Майк Кинэн. Помогать ему будут Майк Пелино, Михаил Кравец и Леонид Тамбиев.
Помимо сборной мира КХЛ в Кубке Первого канала примут участие три команды: сборная «Россия 25», а также национальные команды Беларуси и Казахстана.