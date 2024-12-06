Стал известен состав сборной мира КХЛ на Кубок Первого канала

Нападающие: Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба — «Витязь»), Уилл Биттен, Адам Ружичка (оба — «Спартак»), Александр Гальченюк, Арно Дюрандо (оба — «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь Ред Стар»), Диллон Дюбе («Динамо» Мн), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»), Джек Родуэлл, Джованни Фьоре (оба — «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски (оба — «Салават Юлаев»).