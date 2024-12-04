Опубликован состав сборной России на Кубок Первого канала

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала окончательный состав команды «Россия 25» на Кубок Первого канала.
Вратари: Илья Набоков («Металлург» Мг), Артемий Плешков, Егор Заврагин (оба — СКА), Владислав Подъяпольский («Лада»).
Защитники: Александр Никишин, Данила Галенюк, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов, Тимур Кол (все — СКА), Сергей Телегин, Илья Карпухин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дмитрий Симашев, Александр Елесин (оба — «Локомотив»), Михаил Гуляев («Авангард»).
Нападающие: Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Михаил Григоренко, Сергей Потников, Григорий Кузьмин, Василий Глотов, Сергей Андронов, Иван Демидов, Захар Бардаков (все — СКА), Никита Коростелев, Данил Аймурзин (оба — «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Максим Шабанов («Трактор»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов, Руслан Исхаков (все — ЦСКА).
В тренерский штаб, помимо Ротенберга, входят: Альберт Лещев, Евгений Корешков, Константин Шафранов, Евгений Кетов, Алексей Бабинцев, Максим Соколов, Артем Нехороших, Александр Трошин и Владимир Юрзинов.
Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.