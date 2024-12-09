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КХЛ определила лучших игроков 14-й недели сезона-2024/2025

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам 14-й недели чемпионата.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты названы лучшими в четырех номинациях: лучший вратарь, защитник, нападающий и новичок.

Лучший вратарь — Иван Просветов (ЦСКА). Он одержал две победы в трёх матчах этой недели с коэффициентом надежности в 0.98,показатель отраженных бросков у Просветова равен 95,83%

Лучший защитник — Никита Лямкин («Ак Барс»). Он набрал пять очков за три матча недели, сделав пять голевых передач. Показатель полезности Лямкина равен «+6».

Лучший нападающий — Роман Канцеров («Металлург»). Он набрал шесть очков за минувшую неделю. Ему удалось забросить пять шайб и сделать одну голевую передачу. Показатель полезности у Канцерова равен «+6».

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев, набравший три очка в двух матчах недели с показателем полезности «+2». Хоружев сделал три голевые передачи.

ЦСКА
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
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