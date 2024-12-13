Сергей Федоров: Нет желания возвращаться к тренерской работе

После окончания сезона-2023/24 Сергей Федоров по решению наблюдательного совета ПХК ЦСКА покинул пост главного тренера клуба. Специалист заявил, что у него пока нет желания возвращаться в хоккей.
«Нет желания возвращаться к тренерской работе. И не было такого желания. Слухи всегда ходят. Когда друзья мне звонят, я отвечаю: “Если что-то будет, вы узнаете первыми”. В ближайшее время, думаю, этого не случится», — цитирует Федорова «Матч ТВ».
Федоров возглавлял ЦСКА с лета 2021 года. По итогам первого сезона в качестве главного тренера он привел команду к победе в Кубке Гагарина.
Во время игровой карьеры Сергей Федоров провел 13 сезонов в НХЛ в составе «Детройт Ред Уингз» и выиграл с клубом три Кубка Стэнли. В 1994 году он первым из европейцев стал обладателем «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку НХЛ. Также он выступал за «Анахайм Майти Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Всего в НХЛ провел 1248 матчей и набрал 1179 очков.
Сергей Федоров завершил карьеру игрока в 2012 году в магнитогорском «Металлурге». В составе сборной он стал трехкратным чемпионом мира, серебряным призером Игр в Нагано в 1998 году и бронзовым — в 2002-м в Солт-Лейк-Сити.