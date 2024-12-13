Сергей Федоров: Нет желания возвращаться к тренерской работе

Во время игровой карьеры Сергей Федоров провел 13 сезонов в НХЛ в составе «Детройт Ред Уингз» и выиграл с клубом три Кубка Стэнли. В 1994 году он первым из европейцев стал обладателем «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку НХЛ. Также он выступал за «Анахайм Майти Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Всего в НХЛ провел 1248 матчей и набрал 1179 очков.