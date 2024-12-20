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Ротенберг заявил, что КХЛ надо догнать и обогнать НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что нужно делать КХЛ, чтобы обогнать НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы в КХЛ идем шаг за шагом в том направлении, чтобы играть в атакующий хоккей. Я считаю, что нам нужно догнать и обогнать НХЛ, а чтобы это сделать, необходимо строить такие арены, как у СКА, инфраструктуру, работать с болельщиками и развивать сам хоккей.

В это включается и судейство, и развитие игроков, и тактика, и работа журналистов, все в одном. Это очень важно. Нам нужно еще очень много работать, чтобы обогнать НХЛ», — приводит слова Ротенберга Metaratings.ru.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 14 очков. В субботу, 21 декабря, команда Романа Ротенберга дома сыграет с «Адмиралом».

Ранее Ротенберг рассказал, когда начнет искать новую профессию.

— Какая победа более ценная — результативная или скучная с малым количеством шайб?

— Когда слова «скучно» будет ассоциироваться с хоккейным клубом СКА и со мной, то нам пора будет искать себе новую профессию, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

СКА
6:4
1:3, 3:1, 2:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
19.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 21546 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Игорь Ларионов
Вратари
Павел Мойсевич
(Егор Заврагин)
Иван Бочаров
(Иван Бочаров)
1-й период
03:50
Владислав Фирстов
(Игорь Ларионов, Василий Атанасов)
03:50
Командный штраф
05:22
Вячеслав Войнов
(Никита Артамонов)
09:19
Евгений Свечников
16:59
Никита Зайцев
18:27
Евгений Свечников
19:05
Игорь Ларионов
(Василий Атанасов)
19:53
Михаил Григоренко
(Евгений Кузнецов)
2-й период
20:23
Марат Хайруллин
(Евгений Кузнецов)
23:44
Энтони Деанджело
(Василий Глотов, Евгений Кузнецов)
24:00
Бобби Линч
26:19
Василий Атанасов
(Бобби Линч)
31:43
Михаил Воробьев
(Захар Бардаков, Никита Зайцев)
38:48
Владислав Фирстов
3-й период
49:00
Арсений Варлаков
51:38
Иван Демидов
(Евгений Кузнецов)
55:13
Захар Бардаков
59:44
Василий Глотов
(Энтони Деанджело, Сергей Плотников)
Статистика
6
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
КХЛ: таблица и календарь