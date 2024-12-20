Ротенберг заявил, что КХЛ надо догнать и обогнать НХЛ

«Мы в КХЛ идем шаг за шагом в том направлении, чтобы играть в атакующий хоккей. Я считаю, что нам нужно догнать и обогнать НХЛ, а чтобы это сделать, необходимо строить такие арены, как у СКА, инфраструктуру, работать с болельщиками и развивать сам хоккей.



В это включается и судейство, и развитие игроков, и тактика, и работа журналистов, все в одном. Это очень важно. Нам нужно еще очень много работать, чтобы обогнать НХЛ», — приводит слова Ротенберга Metaratings.ru.