ЦСКА подписал контракт с бывшим вратарем «Авангарда» Хомченко

Накануне омский клуб и 30-летний вратарь расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. По информации журналиста Михаила Зислиса, «Авангард» сделал это, чтобы освободить место под потолком зарплат для нападающего Константина Окулова, который был обменян из ЦСКА 25 декабря.
В нынешнем сезоне Хомченко провел 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 12 побед, отражая 91,4% бросков по своим воротам. Ранее вратарь выступал за «Спартак», «Адмирал» и шведский АИК.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 12 очков. Сегодня «армейцы» на выезде сыграют с «Нефтехимиком». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.