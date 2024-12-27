ЦСКА подписал контракт с бывшим вратарем «Авангарда» Хомченко

Накануне омский клуб и 30-летний вратарь расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. По информации журналиста Михаила Зислиса, «Авангард» сделал это, чтобы освободить место под потолком зарплат для нападающего Константина Окулова, который был обменян из ЦСКА 25 декабря.