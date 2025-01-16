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СКА — «Северсталь»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 16 января, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и череповецкой «Северсталью». Встреча пройдет на «СКА Арене». Начало игры в 19:30 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Статистика команд

Сейчас СКА находится на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, у команды 55 очков после 44 игр. «Северсталь» на строчку выше — на шестом месте Запада, у команды также 55 очков после 45 встреч. Эта встреча для обеих команд будет принципиальной. Два очка помогут любой из команд добраться до пятого места, обогнав даже минское «Динамо» с 56 баллами в активе.

СКА потерпел поражение в последних трех встречах, череповецкая команда в прошлой игре уступила московскому «Динамо».

Всего между командами прошло 52 встречи и лишь девять раз «Северсталь» оказывалась сильнее, остальные 43 победы уносили со льда петербуржцы. В предыдущей встрече 5 октября 2024 года «Северсталь» одолела СКА со счетом 4:3.

Интересный факт

Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что его команда находится на неоправданно низкой позиции и турнирной таблице.

У Никишина — 300 матчей в КХЛ (сейчас 299).

Травмированные игроки

У СКА не будет Павла Акользина и Михаила Воробьёва, Евгения Кузнецова. В «Северстали» отсутствуют Ярослав Дыбленко.

Где смотреть

SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Северсталь».

В прямом эфиру игру будут транслировать «KHL Prime» и «Кинопоиск».

СКА
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь