СКА — «Северсталь»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сейчас СКА находится на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, у команды 55 очков после 44 игр. «Северсталь» на строчку выше — на шестом месте Запада, у команды также 55 очков после 45 встреч. Эта встреча для обеих команд будет принципиальной. Два очка помогут любой из команд добраться до пятого места, обогнав даже минское «Динамо» с 56 баллами в активе.