СКА — «Северсталь»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Статистика команд
Сейчас СКА находится на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, у команды 55 очков после 44 игр. «Северсталь» на строчку выше — на шестом месте Запада, у команды также 55 очков после 45 встреч. Эта встреча для обеих команд будет принципиальной. Два очка помогут любой из команд добраться до пятого места, обогнав даже минское «Динамо» с 56 баллами в активе.
СКА потерпел поражение в последних трех встречах, череповецкая команда в прошлой игре уступила московскому «Динамо».
Всего между командами прошло 52 встречи и лишь девять раз «Северсталь» оказывалась сильнее, остальные 43 победы уносили со льда петербуржцы. В предыдущей встрече 5 октября 2024 года «Северсталь» одолела СКА со счетом 4:3.
Интересный факт
Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что его команда находится на неоправданно низкой позиции и турнирной таблице.
У Никишина — 300 матчей в КХЛ (сейчас 299).
Травмированные игроки
У СКА не будет Павла Акользина и Михаила Воробьёва, Евгения Кузнецова. В «Северстали» отсутствуют Ярослав Дыбленко.
Где смотреть
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Северсталь».
В прямом эфиру игру будут транслировать «KHL Prime» и «Кинопоиск».