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«Ак Барс» — «Сибирь» 24 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 24 января, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и новосибирской «Сибирью». Встреча пройдет на «Татнефть-Арене». Начало игры в 19:30 мск.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» вернулся после турне на Дальний Восток. В 4 матчах с «Амуром» и «Адмиралом» казанцы набрали 6 очков. После 46 матчей у «Ак Барса» 62 очка, он занимает 3-е место в Восточной конференции. Лучшим бомбардиром команды является Александр Барабанов, он забил 18 голов и отдал 24 передачи в 45 матчах. Лучший снайпер — Дмитрий Яшкин (23 гола в 46 матчах). У «Ак Барса» два основных вратаря: Амир Мифтахов провел 23 матча и отбил 94,2% бросков, Тимур Билялов сыграл 25 матчей и отбил 91,9% бросков.

«Сибирь» борется за выход в плей-офф, с 47 очками в 47 матчах она занимает 8-е место на Востоке. В 5 последних матчах новосибирцы набрали 7 очков. Два дня назад команда Вадима Епанчинцева победила в гостях «Трактор» 4:3. Лидер «Сибири» по очкам — канадский защитник Тревор Мерфи (48 в 47 матчах), лучшим снайпером является Владимир Бутузов (16 в 45 матчах). Основной вратарь новосибирцев — Денис Костин (31 матч, 93,2% отраженных бросков).

SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Сибирь». В прямом эфире игру будут транслировать «КХЛ ТВ» и «Кинопоиск».

По мнению букмекеров, сегодня больше шансов победить у «Ак Барса», коэффициент на это событие — 1,82. На победу «Сибири» в основное время дают 3,80.

Ак Барс
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