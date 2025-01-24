«Ак Барс» — «Сибирь» 24 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Ак Барс» вернулся после турне на Дальний Восток. В 4 матчах с «Амуром» и «Адмиралом» казанцы набрали 6 очков. После 46 матчей у «Ак Барса» 62 очка, он занимает 3-е место в Восточной конференции. Лучшим бомбардиром команды является Александр Барабанов, он забил 18 голов и отдал 24 передачи в 45 матчах. Лучший снайпер — Дмитрий Яшкин (23 гола в 46 матчах). У «Ак Барса» два основных вратаря: Амир Мифтахов провел 23 матча и отбил 94,2% бросков, Тимур Билялов сыграл 25 матчей и отбил 91,9% бросков.