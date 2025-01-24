«Ак Барс» — «Сибирь» 24 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Ак Барс» вернулся после турне на Дальний Восток. В 4 матчах с «Амуром» и «Адмиралом» казанцы набрали 6 очков. После 46 матчей у «Ак Барса» 62 очка, он занимает 3-е место в Восточной конференции. Лучшим бомбардиром команды является Александр Барабанов, он забил 18 голов и отдал 24 передачи в 45 матчах. Лучший снайпер — Дмитрий Яшкин (23 гола в 46 матчах). У «Ак Барса» два основных вратаря: Амир Мифтахов провел 23 матча и отбил 94,2% бросков, Тимур Билялов сыграл 25 матчей и отбил 91,9% бросков.
«Сибирь» борется за выход в плей-офф, с 47 очками в 47 матчах она занимает 8-е место на Востоке. В 5 последних матчах новосибирцы набрали 7 очков. Два дня назад команда Вадима Епанчинцева победила в гостях «Трактор» 4:3. Лидер «Сибири» по очкам — канадский защитник Тревор Мерфи (48 в 47 матчах), лучшим снайпером является Владимир Бутузов (16 в 45 матчах). Основной вратарь новосибирцев — Денис Костин (31 матч, 93,2% отраженных бросков).
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Сибирь». В прямом эфире игру будут транслировать «КХЛ ТВ» и «Кинопоиск».
По мнению букмекеров, сегодня больше шансов победить у «Ак Барса», коэффициент на это событие — 1,82. На победу «Сибири» в основное время дают 3,80.