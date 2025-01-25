«Спартак» — «Локомотив» 25 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Локомотив» уступил 4 дня назад СКА (2:5) и прервал свою серию из 6 побед в 2025 году. При этом ярославцы перебросали соперника 28:16. Команда Игоря Никитина продолжает уверенно лидировать в КХЛ, после 49 матчей она набрала 78 очков. Больше всех очков в «Локо» у форварда Артура Каюмова — 35 (17+18) после 46 игр.