«Спартак» — «Локомотив» 25 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Спартак» проиграл 4 матча из последних 5. 20 января красно-белые в гостях уступили «Торпедо» по буллитам 2:3. После 46 матчей на счету «Спартака» 60 очков, в случае победы сегодня он вернется на второе место в Западной конференции. Лучшими бомбардирами команды являются Павел Порядин, Адам Ружичка и Николай Голдобин, они набрали по 34 очка. Отметим, что Ружичка пропустил матч против «Торпедо».
«Локомотив» уступил 4 дня назад СКА (2:5) и прервал свою серию из 6 побед в 2025 году. При этом ярославцы перебросали соперника 28:16. Команда Игоря Никитина продолжает уверенно лидировать в КХЛ, после 49 матчей она набрала 78 очков. Больше всех очков в «Локо» у форварда Артура Каюмова — 35 (17+18) после 46 игр.
По личным встречам в этом сезоне впереди «Локомотив», он выиграл оба матча — 2:0 и 5:4.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime и «Кинопоиск».
Букмекеры в этой паре отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу «Локомотива» в основное время — 2,18. На победу «Спартака» дают 3,10. Также в этом матче не ждут больше 5 шайб.