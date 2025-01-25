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«Спартак» — «Локомотив» 25 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 25 января, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Встреча пройдет в «Мегаспорте». Начало игры в 14:00 мск.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» проиграл 4 матча из последних 5. 20 января красно-белые в гостях уступили «Торпедо» по буллитам 2:3. После 46 матчей на счету «Спартака» 60 очков, в случае победы сегодня он вернется на второе место в Западной конференции. Лучшими бомбардирами команды являются Павел Порядин, Адам Ружичка и Николай Голдобин, они набрали по 34 очка. Отметим, что Ружичка пропустил матч против «Торпедо».

«Локомотив» уступил 4 дня назад СКА (2:5) и прервал свою серию из 6 побед в 2025 году. При этом ярославцы перебросали соперника 28:16. Команда Игоря Никитина продолжает уверенно лидировать в КХЛ, после 49 матчей она набрала 78 очков. Больше всех очков в «Локо» у форварда Артура Каюмова — 35 (17+18) после 46 игр.

По личным встречам в этом сезоне впереди «Локомотив», он выиграл оба матча — 2:0 и 5:4.

SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime и «Кинопоиск».

Букмекеры в этой паре отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу «Локомотива» в основное время — 2,18. На победу «Спартака» дают 3,10. Также в этом матче не ждут больше 5 шайб.

Спартак
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