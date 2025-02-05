«Трактор» — «Металлург» 5 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Трактор» давно лидирует в Восточной конференции и в 2025 году не сбавляет ход, набрав 20 очков из 26. При канадском тренере Бенуа Гру челябинцы много забивают — 170 голов в 54 матчах, это третий показатель в КХЛ. Форвард Максим Шабанов набрал 51 очко, он второй в гонке бомбардиров. А вратарь Зак Фукале больше всех в лиге отыграл на ноль — 8 матчей. По проценту отраженных бросков канадский голкипер входит топ-10 — 92,1%.
«Металлург» пока занимает 5-е место на Востоке, в активе команды Андрея Разина 66 очков. Это на 8 меньше, чем у «Трактора», при этом у магнитогорцев 2 матча в запасе. «Магнитка» в 2025-м набрала 16 очков из 22. В феврале у нее началась серия из 7 матчей на выезде. В Ярославле «Металлург» одолел «Локомотив» (3:2), а в Уфе уступил «Салавату Юлаеву» (4:6). Лучшим бомбардиром команды является защитник Робин Пресс — 32 (3+29) очка в 51 матче.
В этом сезоне команды дважды играли в Магнитогорске. В ноябре был сильнее «Трактор» (4:0), а месяц назад «Металлург» взял реванш — 5:3.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Трактор» — «Металлург». В прямом эфире игру будут транслировать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Букмекеры считают небольшим фаворитом сегодня «Трактор», на победу челябинцев в основное время дают коэффициент 2,33. Ничья оценивается в 4,20, а победа «Металлурга» — в 2,80. Также в этом матче ждут меньше 6 шайб.