«Трактор» — «Металлург» 5 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Металлург» пока занимает 5-е место на Востоке, в активе команды Андрея Разина 66 очков. Это на 8 меньше, чем у «Трактора», при этом у магнитогорцев 2 матча в запасе. «Магнитка» в 2025-м набрала 16 очков из 22. В феврале у нее началась серия из 7 матчей на выезде. В Ярославле «Металлург» одолел «Локомотив» (3:2), а в Уфе уступил «Салавату Юлаеву» (4:6). Лучшим бомбардиром команды является защитник Робин Пресс — 32 (3+29) очка в 51 матче.