«Торпедо» — «Спартак» 6 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В «Торпедо» из-за травм выбыло сразу несколько хоккеистов, поэтому последние результаты — 2 победы и 3 поражения, включая 1:6 с ЦСКА — выглядят закономерно. У нижегородцев сейчас не играют Бобби Линч, Михаил Абрамов, Артем Мисников и Андрей Крутов. С 56 очками в 52 матчах «Торпедо» занимает 8-е место в Западной конференции. Два дня назад команда Игоря Ларионова победила «Витязь» в серии буллитов (2:1).
У «Спартака» последние матчи получаются очень результативными. Чего стоит только игра с «Северсталью», которая законилась со счетом 6:8. После этого поражения красно-белые взяли верх над лидером КХЛ «Локомотивом» (5:4). После 51 матча в активе «Спартака» 67 очков и 4-е место на Западе. У красно-белых в списке травмированных Даниил Иванов, Роман Бычков и Никита Ефремов. Также последние матчи из-за повреждения пропустил Михал Чайковски.
В этом сезоне команды сыграли три матча. В сентябре победил «Спартак» (4:2), а в ноябре и январе два раза выиграло «Торпедо» — 6:0 и 3:2 по буллитам. SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — «Спартак». В прямом эфире игру будут транслировать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
По мнению букмекеров, сегодня шансы «Спартака» победить выше. На успех гостей в основное время дают коэффициент 2,10, а на победу «Торпедо» — 3,10. Также тут ждут больше 5 голов.