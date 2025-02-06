«Торпедо» — «Спартак» 6 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

У «Спартака» последние матчи получаются очень результативными. Чего стоит только игра с «Северсталью», которая законилась со счетом 6:8. После этого поражения красно-белые взяли верх над лидером КХЛ «Локомотивом» (5:4). После 51 матча в активе «Спартака» 67 очков и 4-е место на Западе. У красно-белых в списке травмированных Даниил Иванов, Роман Бычков и Никита Ефремов. Также последние матчи из-за повреждения пропустил Михал Чайковски.