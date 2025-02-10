Фукале о поддержке на Матче Звёзд КХЛ: здесь много фанатов «Трактора»

— Кто поддерживал вас здесь?
— Моя семья в Челябинске, но здесь так много фанатов «Трактора», которые приехали и поддерживали нас. Я почувствовал гостеприимство всего Новосибирска. Они создали для нас отличную атмосферу, — сказал Фукале в беседе с корреспондентом Sport Mail Ариной Нуриахметовой.
Напомним, Фукале проводит второй сезон в КХЛ в составе «Трактора», ранее Зак успел сыграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в составе «Вашингтона».
29-летний голкипер в текущем сезоне провел 40 матчей 21 из которых удалось выиграть. Коэффициент надежности составляет 2,1, а процент отраженных бросков — 97%.