Фукале о поддержке на Матче Звёзд КХЛ: здесь много фанатов «Трактора»

— Моя семья в Челябинске, но здесь так много фанатов «Трактора», которые приехали и поддерживали нас. Я почувствовал гостеприимство всего Новосибирска. Они создали для нас отличную атмосферу, — сказал Фукале в беседе с корреспондентом Sport Mail Ариной Нуриахметовой.