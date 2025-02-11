«Динамо» Москва — СКА 11 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

СКА выиграл 5 матчей из последних 6, правда, единственное поражение получилось громким: 3:8 дома от «Ак Барса». У петербуржцев было много травмированных, постепенно они возвращаются в состав. Так, сегодня может сыграть звездный форвард СКА Евгений Кузнецов. Команда Романа Ротенберга занимает 6-е место на Западе, до «Северстали» — два очка. СКА — лучшая команда КХЛ по результативности и 19-я по надежности в обороне.