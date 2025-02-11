«Динамо» Москва — СКА 11 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Московское «Динамо» перед перерывом на Матч звезд КХЛ обыграло «Куньлунь» 4:1. Дубль на счету Никиты Гусева, по голу забили Максим Комтуа и Дилан Сикьюра. Команда Алексея Кудашова осталась на третьем месте в Западной конференции, до идущей на втором «Северстали» одно очко. «Динамо» — 8-й клуб в лиге по результативности и 5-й по пропущенным шайбам.
СКА выиграл 5 матчей из последних 6, правда, единственное поражение получилось громким: 3:8 дома от «Ак Барса». У петербуржцев было много травмированных, постепенно они возвращаются в состав. Так, сегодня может сыграть звездный форвард СКА Евгений Кузнецов. Команда Романа Ротенберга занимает 6-е место на Западе, до «Северстали» — два очка. СКА — лучшая команда КХЛ по результативности и 19-я по надежности в обороне.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Москва — СКА. В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».
«Динамо» выиграло три матча у СКА в этом сезоне, в недавней встрече 1 февраля сильнее были петербуржцы — 4:3 в овертайме.
Сегодня букмекеры считают небольшим фаворитом «Динамо». На победу москвичей в основное время коэффициент равен 2,30, на победу СКА — 2,80. На тотал голов больше 5,5 дают коэффициент 1,70.