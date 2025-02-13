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«Динамо» Москва — «Спартак» 13 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 13 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и «Спартаком». Встреча пройдет на «ВТБ-Арене». Начало игры в 19:30 мск.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Московское «Динамо» два дня назад переиграло СКА 3:1. Это третья победа бело-голубых в последних 5 матчах. Динамовцы активнее начали матч, перебросали СКА и повели 3:0. Счет мог быть и крупнее, но шайба дважды попадала в каркас ворот. СКА тоже мог забить больше, однако «Динамо» выручал вратарь Максим Моторыгин. У команды Алексея Кудашова теперь 70 очков и второе место в Западной конференции.

«Спартак» еще не играл после перерыва на Матч звезд КХЛ. 6 февраля красно-белые уступили «Торпедо» в серии буллитов 2:3. Команда Алексея Жамнова вела 2:0 в конце второго периода, но не удержала преимущество в счете. «Спартак» с 68 очками идет на 5-м месте в конференции. Красно-белые — 3-я команда в лиге по результативности, «Динамо» же лучше по игре в обороне.

SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Москва — «Спартак». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».

Команды обменялись победами в этом сезоне. «Спартак» был сильнее на своей площадке (4:2), «Динамо» — на своей (5:0).

Сегодня букмекеры считают небольшим фаворитом «Динамо». На победу бело-голубых в основное время коэффициент равен 2,30, на победу «Спартака» — 2,80. Также тут ждут как минимум 5 шайб.

Динамо М
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