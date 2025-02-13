«Динамо» Москва — «Спартак» 13 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Московское «Динамо» два дня назад переиграло СКА 3:1. Это третья победа бело-голубых в последних 5 матчах. Динамовцы активнее начали матч, перебросали СКА и повели 3:0. Счет мог быть и крупнее, но шайба дважды попадала в каркас ворот. СКА тоже мог забить больше, однако «Динамо» выручал вратарь Максим Моторыгин. У команды Алексея Кудашова теперь 70 очков и второе место в Западной конференции.