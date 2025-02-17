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«Автомобилист» стал четвертым участником Кубка Гагарина

Ранее места в плей-офф гарантировали ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Подопечные Николая Заварухина всухую разгромили хоккеистов «Сибири» в заключительном поединке гостевой серии игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, которая состоялась на льду «Сибирь Арена» в Новосибирске, завершилась уверенной победой «Автомобилиста» со счетом 5:0. Заброшенными шайбами отметились Семен Кизимов (14-я минута), Никита Трямкин (17), Брукс Мэйсек (20), Александр Шаров (47, 58).

После 55 матчей «Автомобилист» набрал 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Занимающий девятое место в конференции нижнекамский «Нефтехимик» до конца чемпионата максимум сможет набрать 74 очка.

«Сибирь» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 55 встречах. В следующем матче новосибирская команда на выезде сыграет с московским «Спартаком» 20 февраля, «Автомобилист» в этот же день примет хабаровский «Амур».

Сибирь
0:5
0:3, 0:0, 0:2
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.02.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11362 зрителя
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Николай Заварухин
Вратари
Денис Костин
(Антон Красоткин)
Евгений Аликин
1-й период
06:50
Павел Гоголев
13:20
Семен Кизимов
(Степан Хрипунов, Никита Ишимников)
16:44
Никита Трямкин
(Ник Эберт, Алексей Бывальцев)
19:39
Брукс Мэйсек
(Стефан Да Коста, Анатолий Голышев)
2-й период
28:08
Семен Кизимов
32:21
Никита Трямкин
37:43
Евгений Кашников
3-й период
43:36
Степан Хрипунов
46:58
Александр Шаров
57:36
Александр Шаров
(Кирилл Воробьев, Евгений Кашников)
Статистика
2
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Сибирь
КХЛ: таблица и календарь