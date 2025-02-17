«Автомобилист» стал четвертым участником Кубка Гагарина

«Сибирь» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 55 встречах. В следующем матче новосибирская команда на выезде сыграет с московским «Спартаком» 20 февраля, «Автомобилист» в этот же день примет хабаровский «Амур».