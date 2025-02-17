«Автомобилист» стал четвертым участником Кубка Гагарина

Подопечные Николая Заварухина всухую разгромили хоккеистов «Сибири» в заключительном поединке гостевой серии игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, которая состоялась на льду «Сибирь Арена» в Новосибирске, завершилась уверенной победой «Автомобилиста» со счетом 5:0. Заброшенными шайбами отметились Семен Кизимов (14-я минута), Никита Трямкин (17), Брукс Мэйсек (20), Александр Шаров (47, 58).
После 55 матчей «Автомобилист» набрал 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Занимающий девятое место в конференции нижнекамский «Нефтехимик» до конца чемпионата максимум сможет набрать 74 очка.
«Сибирь» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 55 встречах. В следующем матче новосибирская команда на выезде сыграет с московским «Спартаком» 20 февраля, «Автомобилист» в этот же день примет хабаровский «Амур».