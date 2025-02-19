«Авангард» — «Металлург» 19 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Авангард» с победы начал домашнюю серию матчей. Омичи в воскресенье справились с «Ак Барсом» (6:2). Они повели 3:0 еще в первом периоде и в дальнейшем не подпускали близко соперника. Интересно, что две шайбы «ястребы» забросили в меньшинстве: отличились Райан Спунер и Наиль Якупов. «Авангард» приблизился к топ-4 на Востоке на расстояние 6 очков и продолжает бороться за преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.