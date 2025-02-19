«Авангард» — «Металлург» 19 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Авангард» с победы начал домашнюю серию матчей. Омичи в воскресенье справились с «Ак Барсом» (6:2). Они повели 3:0 еще в первом периоде и в дальнейшем не подпускали близко соперника. Интересно, что две шайбы «ястребы» забросили в меньшинстве: отличились Райан Спунер и Наиль Якупов. «Авангард» приблизился к топ-4 на Востоке на расстояние 6 очков и продолжает бороться за преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.
«Металлург» два дня назад гостил у худшей команды КХЛ «Барыса» и взял два очка. Магнитогорцы пропустили первыми, но затем забросили три шайбы — победная на счету 19-летнего Андрея Козлова. Команда Андрея Разина выиграла три матча подряд, с 72 очками она занимает 5-е место в Восточной конференции.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» — «Металлург». В прямом эфире игру будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
«Авангард» и «Металлург» встречались в этом сезоне 5 раз, трижды в основное время была ничья, еще два раза побеждал «Металлург».
По мнению букмекеров, небольшим фаворитом в этом матче является «Авангард». На победу омичей в основное время предлагают коэффициент 2,23, на ничью — 3,70, на победу «Металлурга» — 3,00.