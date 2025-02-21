«Витязь» — «Салават Юлаев» 21 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Витязь» еще пытается зацепиться за зону плей-офф, но шансов попасть туда у команды Павла Десяткова практически нет. В последних 10 матчах у подмосковного клуба 8 поражений. 17 февраля «Витязь» проиграл минскому «Динамо» 2:4. По словам Десяткова, сказалась усталость, отсюда пропущенные голы из-за ошибок хоккеистов. «Витязь» занимает 10-е место на Западе, до идущего восьмым «Торпедо» — 15 очков.
«Салават Юлаев» тоже проиграл предыдущий матч — 0:3 с «Ладой». У уфимцев ничего не получалось в Тольятти, еще и лучший форвард команды Джош Ливо решил удалиться до конца матча. Перед этим «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» и «Локомотив», и сил на игру с «Ладой» уже не хватило. Тем не менее, у уфимцев по-прежнему хорошее положение, они занимают 3-е место на Востоке.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Витязь» — «Салават Юлаев». В прямом эфире игру будут транслировать KHL и «Кинопоиск».
Последний раз «Витязь» и «Салават Юлаев» играли в ноябре 2024-го, тогда победили уфимцы (4:0). Из последних 5 матчей команда Виктора Козлова выиграла 4.
В этой встрече явным фаворитом являются гости. Букмекеры предлагают на победу «Салавата Юлаева» в основное время коэффициент 1,80. Ничья оценивается в 3,90, победа «Витязя» — в 4,10.