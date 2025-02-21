«Витязь» — «Салават Юлаев» 21 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Салават Юлаев» тоже проиграл предыдущий матч — 0:3 с «Ладой». У уфимцев ничего не получалось в Тольятти, еще и лучший форвард команды Джош Ливо решил удалиться до конца матча. Перед этим «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» и «Локомотив», и сил на игру с «Ладой» уже не хватило. Тем не менее, у уфимцев по-прежнему хорошее положение, они занимают 3-е место на Востоке.