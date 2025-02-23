«Салават Юлаев» — ЦСКА 23 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Салават Юлаев» удивил в двух последних матчах. Уфимцы сначала проиграли «Ладе» 0:3, затем уступили «Витязю» 1:3. Возможно, команда Виктора Козлова попала в функциональную яму. Иначе сложно объяснить поражения с клубами, не попадающими в плей-офф. «Салават Юлаев» в матче с «Витязем» вел 1:0 в третьем периоде, но не удержал победный счет. Уфимцы еще и сильно уступили по броскам в створ — 26:39. После двух поражений «Салават Юлаев» опустился на 3-е место в Восточной конференции.
Кризис ЦСКА гораздо глубже. Армейцы проиграли 4 матча из последних пяти. Перед выездом в Уфу они по игре уступили «Сочи» и минскому «Динамо» — оба раза по 1:4. Красно-синим не хватает нескольких основных игроков: вратарь Просветов и один из лучших бомбардиров команды Абрамов выбыли из-за травм. Также не сработали обмены в декабре, от новичков Галиева, Кэсселса и Шартье мало пользы. ЦСКА занимает 6-е место на Западе.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — ЦСКА. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».
В октябре 2024-го команды встречались в Москве, тогда победил ЦСКА (2:0). В Уфе армейцы последний раз выигрывали в 2020 году.
Букмекеры считают, что в этой встрече небольшим фаворитом является «Салават Юлаев». На победу уфимцев в основное время дают коэффициент 2,28, на победу ЦСКА — 2,90. Также тут ждут не больше 5 голов.