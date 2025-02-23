«Салават Юлаев» — ЦСКА 23 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Салават Юлаев» удивил в двух последних матчах. Уфимцы сначала проиграли «Ладе» 0:3, затем уступили «Витязю» 1:3. Возможно, команда Виктора Козлова попала в функциональную яму. Иначе сложно объяснить поражения с клубами, не попадающими в плей-офф. «Салават Юлаев» в матче с «Витязем» вел 1:0 в третьем периоде, но не удержал победный счет. Уфимцы еще и сильно уступили по броскам в створ — 26:39. После двух поражений «Салават Юлаев» опустился на 3-е место в Восточной конференции.