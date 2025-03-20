Ливо повторил рекорд Мозякина по числу голов за один чемпионат КХЛ

Клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» выбрал Ливо на драфте 2011 года под общим 86-м номером, но дебютировал в лиге в сезоне-2013/14. После он также выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз», «Каролину Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз», за который играл до перехода в КХЛ. Всего на его счету 265 матчей и 93 очка (42+51) в НХЛ.