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Ливо повторил рекорд Мозякина по числу голов за один чемпионат КХЛ

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина по голам в одном регулярном чемпионате КХЛ — 48 шайб.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо повторил рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В гостевом матче против новосибирской «Сибири» форвард забил гол на 37-й минуте и достиг отметки в 48 заброшенных шайб за 61 игру. Канадец повторил достижение Мозякина, которое было установлено в сезоне-2016/17. Россиянину понадобилось 60 матчей.

31-летний Ливо перешел в «Салават Юлаев» в сентябре 2023 года. Всего в КХЛ форвард принял участие в 107 матчах, в которых набрал 125 очков (67 голов и 58 передач).

Клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» выбрал Ливо на драфте 2011 года под общим 86-м номером, но дебютировал в лиге в сезоне-2013/14. После он также выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз», «Каролину Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз», за который играл до перехода в КХЛ. Всего на его счету 265 матчей и 93 очка (42+51) в НХЛ.